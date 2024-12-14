Зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше...
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Зростання зарплат в Україні є позитивною тенденцією, особливо з урахуванням викликів, спричинених війною та економічною нестабільністю. Проте питання як збільшуватимуться зарплати в Україні https://budni.robota.ua/career/yak-zbil ... -robota-ua залишається актуальним. Чи зможе економіка витримати структурні дисбаланси на ринку праці та забезпечити стабільний ріст заробітних плат у всіх регіонах і сферах? Особливо важливо підтримати не лише високотехнологічні сектори, а й освітян, які наразі отримують найнижчі доходи. Сподіваюся, прогнози Мінекономіки будуть переглянуті на користь більш оптимістичних результатів!