FinYear
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:37
Друзі-форумчани!
Запрошуємо 19 лютого на щорічну конференцію FinYear, де зберуться лідери фінсектору, власники бізнесів, представники НБУ.
Обговоримо останні законодавчі зміни, як вони вплинуть на розвиток галузі та як адаптуватися бізнесу. Обміняємось ідеями щодо інновацій та разом визначимо ключові тенденції фінансових ринків у 2025 році.
Станьте учасником події, поспілкуйтесь наживо з колегами та знайдіть нові партнерства.
📆 Де й коли: 19 лютого, Київ
🎫
Купуйте квитки на сайті
Ірина_
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Додано: Чет 16 січ, 2025 12:31
Форумчани! Запрошуємо на FinYear 2025!
Подія збере топів фінустанов, бізнесів, представників НБУ, щоб обговорити тренди, можливості й виклики для фінансового ринку України в 2025 році.
Приєднуйтесь, щоб почути важливі прогнози й думки з перших вуст, завести нові знайомства для розвитку свого бізнесу.
❗️
Встигніть придбати квитки до 26 січня за ціною 5 500 грн
— ближче до події ціна зросте.
Ірина_
Модератор Форуму
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З нами з: 14.09.13
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Додано: Чет 23 січ, 2025 12:14
Вітання, форумчани!
🤝Довіра клієнтів — це фундамент стійкості бізнесу. Що робити, якщо довіра підірвана або втрачена? Як зрозуміти очікування українських споживачів і вибудовувати довготривалу взаємодію з ними?
🎤
На FinYear 2025
про це розповість Катерина Калюжна, Client Partner у Kantar.
Вона поділиться дієвими стратегіями, які допоможуть покращити відносини з клієнтами та посилити довіру до вашого бренду.
🗓 КОЛИ: 19 лютого
📍 ДЕ: Київ, офлайн/онлайн
🎫 Купуйте квитки на FinYear 2025 прямо зараз, за найвигіднішою ціною
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 4787
З нами з: 14.09.13
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Додано: Сер 29 січ, 2025 14:18
Війна потужно вдарила по малому й середньому бізнесу. Як банки реагують на труднощі підприємців та яку підтримку пропонують?
На FinYear 2025 ви отримаєте:
🔹 інформацію про доступні програми фінансування;
🔹 поради від представників провідних банків;
🔹 реальні приклади того, як бізнес адаптується до нових реалій.
Долучайтесь до події наживо, щоб отримати мотивацію, нові ідеї й корисні знайомства.
📌 Коли: 19 лютого (Київ)
🎫 Квитки доступні на сайті
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 4787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 2016 раз.
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