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FinYear

FinYear
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 12:37

FinYear

Друзі-форумчани!

Запрошуємо 19 лютого на щорічну конференцію FinYear, де зберуться лідери фінсектору, власники бізнесів, представники НБУ.

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Обговоримо останні законодавчі зміни, як вони вплинуть на розвиток галузі та як адаптуватися бізнесу. Обміняємось ідеями щодо інновацій та разом визначимо ключові тенденції фінансових ринків у 2025 році.

Станьте учасником події, поспілкуйтесь наживо з колегами та знайдіть нові партнерства.

📆 Де й коли: 19 лютого, Київ
🎫 Купуйте квитки на сайті
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 12:31

Форумчани!

Запрошуємо на FinYear 2025!

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Подія збере топів фінустанов, бізнесів, представників НБУ, щоб обговорити тренди, можливості й виклики для фінансового ринку України в 2025 році.

Приєднуйтесь, щоб почути важливі прогнози й думки з перших вуст, завести нові знайомства для розвитку свого бізнесу.
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❗️Встигніть придбати квитки до 26 січня за ціною 5 500 грн — ближче до події ціна зросте.
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 12:14

Вітання, форумчани!

🤝Довіра клієнтів — це фундамент стійкості бізнесу. Що робити, якщо довіра підірвана або втрачена? Як зрозуміти очікування українських споживачів і вибудовувати довготривалу взаємодію з ними?

🎤 На FinYear 2025 про це розповість Катерина Калюжна, Client Partner у Kantar.

Вона поділиться дієвими стратегіями, які допоможуть покращити відносини з клієнтами та посилити довіру до вашого бренду.

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🗓 КОЛИ: 19 лютого

📍 ДЕ: Київ, офлайн/онлайн

🎫 Купуйте квитки на FinYear 2025 прямо зараз, за найвигіднішою ціною
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 14:18

Війна потужно вдарила по малому й середньому бізнесу. Як банки реагують на труднощі підприємців та яку підтримку пропонують?

На FinYear 2025 ви отримаєте:

🔹 інформацію про доступні програми фінансування;
🔹 поради від представників провідних банків;
🔹 реальні приклади того, як бізнес адаптується до нових реалій.

Зображення

Долучайтесь до події наживо, щоб отримати мотивацію, нові ідеї й корисні знайомства.

📌 Коли: 19 лютого (Київ)

🎫 Квитки доступні на сайті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 2016 раз.
 
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