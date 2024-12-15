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Finance.ua: Скільки європейці
витрачають на різдвяні та...

Finance.ua: Скільки європейці витрачають на різдвяні та...
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:55

Finance.ua: Скільки європейці витрачають на різдвяні та...

Пропонуємо до обговорення:
А також розповімо, в яку суму це обходиться для українців
Різдвяні та новорічні свята в усьому світі асоціюються з подарунками, зустрічами з рідними та близькими, з сюрпризами, прикрашанням оселі… Звичайно, все це виходить, скажімо так, «в копійчину». А як це за кордоном? Скільки загалом в різних країнах на це витрачається? Finance.ua розповість.

Дивися повний текст Скільки європейці витрачають на різдвяні та новорічні свята
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 14:56

Шановні читачі!

Розкажіть про свої новорічні традиції та як Ви плануєте святкувати цього року.
Чи змінилися Ваші витрати на свята за останні роки?
Ірина_
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