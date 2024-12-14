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Скільки листонош працює в
Укрпошті та яка середня...

Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 06:47

Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня...

Пропонуємо до обговорення:
Чистий дохід Укрпошти за 9 місяців збільшився на 12,3%, або на 1,027 млрд ​​гривень, до 9,39 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Скільки листонош працює в Укрпошті та яка середня зарплата в компанії
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 06:47

https://finance.ua/ хочу Вас попередити що ,Вас ввели в оману.
Зарплатня листоноші і операторів яку вони одержують,це є мінімалка. А середня зарплата по підприємству це: міліони керівників і мінімалка (8000) листонош - дорівнює 17.1. От і вся математика. Знаю що пишу стаж роботи в Укрпошті більше тридцяти років.
prisaznukmikola6
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Модератори: Ірина_, Модератор

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