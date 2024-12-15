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Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 26 гру, 2024 10:37
Пропонуємо до обговорення:
До 2050 року в Україні кожен другий автомобіль має бути електричним. Для цього необхідно створити розгалужену інфраструктуру зарядних станцій по всій країні.
Дивися повний текст Міненерго: До 2050 року половина автомобілів в Україні будуть електричними
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Додано: Чет 26 гру, 2024 10:37
средний возраст авто в Украине 20 лет, районы и села - карбюраторные жигули, какие 50% электрокаров через 25 лет..не смешите меня
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stokoz
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