Зміна платника ЄСВ, не приймають додаток.

Підкажіть як вірно заповнити додаток 1 по ЄСВ, якщо я до кінця серпня 2024р. працював на заводі, де замене сплачувати ЄСВ, а після звільнення з жовтня 2024 я сам почав його сплачувати як ФОП. Але ФОП вже два роки, цей час працював одночасно і на заводі і як ФОП. З жовтня вже тільки ФОП.
В графі 8 додатку вказував період з 01.01.2024 по 31.12.2024, як річна декларація? Але не приймають(
По додатку ЄСВ пишуть помилка в 8 чи в 9 рядку. Може нулі проставити у тих місяцях чи краще період у 8 графі виправити з жовтня? Або вказати у всіх рядках суму, яку за мене платив завод?