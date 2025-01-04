Вічний електрочайник

Додано: Суб 04 січ, 2025 13:09
Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії. І воду беріть хоча б бутильовану, тоді не буде накипу, тоді ресурс роботи трохи довше та і смак води буде інший. Як зламається перший берете новий і попутно не поспішаючи шукаєте новий на поповнення резерву.
Чайники дешеві, і тому накладні витрати мізерні. Може і менше копійки на чашку води, і це за зручність і безпеку (автоматичне вимкнення при закипанні, запобігання ввімкненню без води, впевненість, що вас не вдарить струмом, як в саморобних подєлках з електродами в воді.