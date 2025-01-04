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Вічний електрочайник

Вічний електрочайник
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  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 11:32

Re: Вічний електрочайник

колись продавалися стакани з двома пластинами для кип"ятіння води, можна зробити самому два леза - жілєтки і в 220В, але дистильована вода кажуть не проводить струм, з крану працює, бо там різні іони
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 13:09

Re: Вічний електрочайник

Купуйте одразу 2-3 чайники середньої цінової категорії. І воду беріть хоча б бутильовану, тоді не буде накипу, тоді ресурс роботи трохи довше та і смак води буде інший. Як зламається перший берете новий і попутно не поспішаючи шукаєте новий на поповнення резерву.
Чайники дешеві, і тому накладні витрати мізерні. Може і менше копійки на чашку води, і це за зручність і безпеку (автоматичне вимкнення при закипанні, запобігання ввімкненню без води, впевненість, що вас не вдарить струмом, як в саморобних подєлках з електродами в воді.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 14:17

Накип просто прибирається оцтом. Це також продовжує його життя. Зменшує перегрів елементів. Той оцет можна злити в окрему тару для повторного миття чайника.

Чайник я купив новий, потім замовив реле разом з контактами до підставки. Користуюсь старим чайником, бо до нього вже звик.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:13

Re: Вічний електрочайник


Той оцет можна злити в окрему тару для повторного миття чайника.


Да за що ж нам оце все!! Стакан оцту коштує 5 грн!!І треба він раз на півроку.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 04 січ, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:14

Вічний електрочайник

boroda написав:Накип просто прибирається оцтом. Це також продовжує його життя. Зменшує перегрів елементів. Той оцет можна злити в окрему тару для повторного миття чайника.

Чайник я купив новий, потім замовив реле разом з контактами до підставки. Користуюсь старим чайником, бо до нього вже звик.
Оцет смердючий, я використовую в таких випадках лимонну кислоту.
Але краще взагалі обходитися без накипу. Жорстка вода погіршує смак, спробуйте хоч би бутильовану - навіть чай і кава матимуть інший, кращий смак. І взагалі нирки пожалійте
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:15

Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:18

Re: Вічний електрочайник

Hotab написав:Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:34

Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.
boroda
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:39

  Faceless написав:
Hotab написав:Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:40

  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
Vadim_
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