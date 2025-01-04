RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Вічний електрочайник

Вічний електрочайник
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:49

Re: Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.
Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35836
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:54

  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
boroda
 
Повідомлень: 262
З нами з: 09.11.11
Подякував: 45 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:15

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
  Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:19

  boroda написав:
  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.

Ну допустим грязная вода постояла неделю в ведре она от этого стала чище? :mrgreen:
Соответственно, накипь образуется в чайнике не от воды а от всего того что в ней растворено.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:26

Вічний електрочайник

Vadim_ написав:
  Faceless написав:
Vadim_ написав:
5806776:Faceless"]На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
[quote="5806783:Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води[/quote]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ну от той же Екософт - це майже весь простір під мийкою.
Ну і якщо люди живуть в оренді, то тим більше який там осмос ставити
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35836
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:29

Re: Вічний електрочайник

boroda написав:
  Vadim_ написав:
  boroda написав:Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень, краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
Відстоювання допомагає настільки мінімально, що це більше самообман.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35836
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 16:40

  Faceless написав:Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3467
З нами з: 23.05.14
Подякував: 607 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
 
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6041)
04.01.2025 15:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.