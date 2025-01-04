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#<123 Додано: Суб 04 січ, 2025 15:49 Re: Вічний електрочайник Vadim_ написав: Faceless написав: Hotab написав: Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі) На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.

Вода не має смаку?

а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.Вода не має смаку?а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.

Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення Faceless

Модератор Повідомлень: 35836 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8109 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 15:54 Vadim_ написав: boroda написав: Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень , краще частіше, по мірі утворення накипу. Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником., краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода? Звідки у вас вода? З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник. З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник. boroda Повідомлень: 262 З нами з: 09.11.11 Подякував: 45 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 16:15 Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав: На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.

Вода не має смаку?

а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.Вода не має смаку?а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.

Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води. Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?

Faceless написав: Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води , їх обслуговуванням і габаритами . Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення Щодо місця під мийкою -, їх обслуговуванням. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато

Колонни то для промспоживання або для продажу води Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багатоКолонни то для промспоживання або для продажу води Vadim_

Повідомлень: 3467 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 16:19 boroda написав: Vadim_ написав: boroda написав: Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень , краще частіше, по мірі утворення накипу. Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником., краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода? Звідки у вас вода? З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник. З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.

Ну допустим грязная вода постояла неделю в ведре она от этого стала чище?

Соответственно, накипь образуется в чайнике не от воды а от всего того что в ней растворено. Ну допустим грязная вода постояла неделю в ведре она от этого стала чище?Соответственно, накипь образуется в чайнике не от воды а от всего того что в ней растворено. Vadim_

Повідомлень: 3467 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 16:26 Вічний електрочайник Vadim_ написав: Faceless написав: Vadim_ написав: 5806776:Faceless"]На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються

Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.

Вода не має смаку?

а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.Вода не має смаку?а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної? Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.

Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води. Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.

Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?

[quote="5806783:Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води , їх обслуговуванням і габаритами . Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?[quote="5806783:Faceless написав:Щодо місця під мийкою -, їх обслуговуванням. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення

Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато

Колонни то для промспоживання або для продажу води[/quote]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ну от той же Екософт - це майже весь простір під мийкою.

Ну і якщо люди живуть в оренді, то тим більше який там осмос ставити Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багатоКолонни то для промспоживання або для продажу води[/quote]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.Ну от той же Екософт - це майже весь простір під мийкою.Ну і якщо люди живуть в оренді, то тим більше який там осмос ставити Faceless

Модератор Повідомлень: 35836 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8109 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 16:29 Re: Вічний електрочайник boroda написав: Vadim_ написав: boroda написав: Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень , краще частіше, по мірі утворення накипу. Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником., краще частіше, по мірі утворення накипу.

Звідки у вас вода? Звідки у вас вода? З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник. З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник. Відстоювання допомагає настільки мінімально, що це більше самообман. Відстоювання допомагає настільки мінімально, що це більше самообман. Faceless

Модератор Повідомлень: 35836 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8109 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 січ, 2025 16:40 Faceless написав: Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода. Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.

Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз з є чайником так як нема зовсім накипу

а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити кз є чайником так як нема зовсім накипуа от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської Vadim_

Повідомлень: 3467 З нами з: 23.05.14 Подякував: 607 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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