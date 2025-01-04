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Вічний електрочайник
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Додано: Суб 04 січ, 2025 15:49
Vadim_ написав: Faceless написав:
Hotab написав:Невже ще є люди без осмосу (на цьому форумі)
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються
Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану.
Дистильована вода дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.
Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води, їх обслуговуванням і габаритами. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення
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Додано: Суб 04 січ, 2025 15:54
Vadim_ написав: boroda написав:
Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень
, краще частіше, по мірі утворення накипу.
Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:15
Faceless написав: Vadim_ написав: Faceless написав:
На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються
Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану. Дистильована вода
дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.
Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
Faceless написав:
Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води
, їх обслуговуванням і габаритами
. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення
Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:19
boroda написав: Vadim_ написав: boroda написав:
Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень
, краще частіше, по мірі утворення накипу.
Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
Ну допустим грязная вода постояла неделю в ведре она от этого стала чище?
Соответственно, накипь образуется в чайнике не от воды а от всего того что в ней растворено.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:26
Vadim_ написав:
Faceless написав: Vadim_ написав:
5806776:Faceless"]На осмос треба місце виділяти, плюс вода взагалі не матиме смаку. В принципі чисто питну можна бутильовану купувати в магазині. Привозну бутильовану я особисто не сприймаю, але люди теж користуються
Для бытового трудно найти под мойкой кухонной ?, надо просто выбросить ввесь хлам.
Вода не має смаку?
а який у вас смак має вода від коммунального водоканалу - болота чі уборної?
Я не пʼю воду з під крану вже не один десяток років. Або фільтровану, або бутильовану. Дистильована вода
дійсно не має смаку, це ще в школі розказують коли вивчають властивості води.
Де я про це казав? Мова ж була про зворотьний осмос чі ні?
[quote="5806783:Faceless написав:Щодо місця під мийкою - для початку поцікавтеся хоч трохи системами очистки води
, їх обслуговуванням і габаритами
. Якусь колбу з механічним фільтром вам звісно хтось налапшає як універсальне рішення
Я не цікавлюсь я користуюсь - побутовою 5 ступеневою Ecosoft системою зворотьного осмосу 10 років яку сам змонтував.До цього років 10 купував доочищену воду і там (кіоск продажу)дійсно обладнання багато і місця займає багато
Колонни то для промспоживання або для продажу води[/quote]Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ну от той же Екософт - це майже весь простір під мийкою.
Ну і якщо люди живуть в оренді, то тим більше який там осмос ставити
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:29
boroda написав: Vadim_ написав: boroda написав:
Інтенсивність утворення накипу залежить від характеристик води та інтенсивності користування чайником. Я мию раз на тиждень
, краще частіше, по мірі утворення накипу.
Звідки у вас вода?
З крану, але відстояна. Тема не про воду, а про чайник.
Відстоювання допомагає настільки мінімально, що це більше самообман.
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Додано: Суб 04 січ, 2025 16:40
Faceless написав:
Грубо кажучи, після зворотнього осмосу це майже дистильована вода.
Ні , вона має смак нормальний у порівнянні з Дніпроводоканалом і не потрібно городити колхоз
з є чайником так як нема зовсім накипу
а от вода з моєї свердловини на "граніт"(100м) пропущена через туж систему осмоса має зовсім інший смак , не відрізнити від бутильованої Моршинської
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