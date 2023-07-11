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У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 січ, 2025 19:59
Пропонуємо до обговорення:
Китайський бренд Tank офіційно представив позашляховик Tank 500 Hi4-Z: ця модель перша в лінійці отримала новітню гібридну систему Hi4-Z з більшою потужністю, ніж у попередника. Про це пише ITHome.
Дивися повний текст У Китаї представили потужного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (фото)
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