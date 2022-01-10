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Форумчани року 2025

Форумчани року 2025
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 10:42

Re: Форумчани року 2025

За 12.05.2025 - 18.05.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1


Топ-10 по першому пункту:
Hotab
orest
Бетон
_Mykola_
moveton
Сибарит
Успіх
ЛАД
Ой+
Faceless

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Успіх Повідомлення
_Mykola_ Повідомлення
_Mykola_ Повідомлення
ЛАД Повідомлення
valya Повідомлення
Сибарит Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 09:57

Re: Форумчани року 2025

За 19.05.2025 - 25.05.2025
orest - найбільша кількість +1
osafly - повідомлення з найбільшою кількістю +1
orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
orest
Сибарит
osafly
Amethyst
Hotab
Letusrock
Faceless
budivelnik
xaos_3
prodigy

Топ-10 по другому пункту:
osafly Повідомлення
orest Повідомлення
Realist Повідомлення
orest Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Letusrock Повідомлення
budivelnik Повідомлення
budivelnik Повідомлення
Hotab Повідомлення
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Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 09:27

Re: Форумчани року 2025

За 26.05.2025 - 01.06.2025
rjkz - найбільша кількість +1
slonomag - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Успіх - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
moveton
akurt
Сибарит
Wirująświatła
Успіх
slonomag
WallNutPen
барабашов
sergey_sryvkin

Топ-10 по другому пункту:
slonomag Повідомлення
won Повідомлення
akurt Повідомлення
prodigy Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
Ferlakur Повідомлення
akurt Повідомлення
rjkz Повідомлення
rjkz Повідомлення
Ой+ Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 09 чер, 2025 10:28

Re: Форумчани року 2025

За 02.06.2025 - 08.06.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Faceless
Hotab
akurt
M-Audio
Frant
Wirująświatła
flyman
moveton
Игорь

Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Faceless Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Козак-характерник Повідомлення
Сибарит Повідомлення

Топ по третьому пункту:
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 09:35

Re: Форумчани року 2025

За 09.06.2025 - 15.06.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
boshetyn - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Hotab
Wirująświatła
boshetyn
Gastarbaiter
ЛАД
Хомякоид
UA
Amethyst
asti

Топ-10 по другому пункту:
boshetyn Повідомлення
Gastarbaiter Повідомлення
UA Повідомлення
akurt Повідомлення
Investor_K Повідомлення
angra Повідомлення
asti Повідомлення
sergey_sryvkin Повідомлення
greenozon Повідомлення
klug Повідомлення

Топ по третьому пункту:
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 09:43

За 16.06.2025 - 22.06.2025

moveton - найбільша кількість +1
SAndriy1 - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

moveton
Сибарит
VASH
Бетон
The_Rebel
Faceless
Gastarbaiter
flyman
BIGor
rjkz

Топ-10 по другому пункту:

SAndriy1 Повідомлення
VASH Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Hotab Повідомлення
BIGor Повідомлення
Faceless Повідомлення
asti Повідомлення
Victor8 Повідомлення
boshetyn Повідомлення
Ana Повідомлення

Топ по третьому пункту:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 30 чер, 2025 11:06

За 23.06.2025 - 29.06.2025

Damien - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Успіх - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:

Damien
orest
Феодал
flyman
boshetyn
Успіх
greenozon
Сибарит
Дюрі-бачі
Navegantes

Топ-10 по другому пункту:

orest Повідомлення
boshetyn Повідомлення
flyman Повідомлення
Damien Повідомлення
UA Повідомлення
Damien Повідомлення
Дюрі-бачі Повідомлення
Water Повідомлення
smdtranz Повідомлення
Ірина_ Повідомлення

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Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 10:10

Re: Форумчани року 2025

За 30.06.2025 - 06.07.2025
boshetyn - найбільша кількість +1
boshetyn - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Sense Bank - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
boshetyn
rjkz
Navegantes
ihorkyiv
Бетон
Сибарит
RaifHelp
Banderlog
moveton
Sense Bank

Топ-10 по другому пункту:
boshetyn Повідомлення
ihorkyiv Повідомлення
Бетон Повідомлення
rjkz Повідомлення
ihorkyiv Повідомлення
UA Повідомлення
pesikot Повідомлення
Banderlog Повідомлення
UA Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:42

Re: Форумчани року 2025

За 07.07.2025 - 13.07.2025
orest - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ірина_ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
orest
Hotab
Сибарит
Navegantes
Damien
akurt
rjkz
Shaman
Visky
ihorsic

Топ-10 по другому пункту:
orest Повідомлення
orest Повідомлення
Damien Повідомлення
Hotab Повідомлення
Shaman Повідомлення
Hotab Повідомлення
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:15

Re: Форумчани року 2025

За 14.07.2025 - 20.07.2025
Damien - найбільша кількість +1
Damien - повідомлення з найбільшою кількістю +1
orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Damien
Бетон
посетитель
flyman
Navegantes
Хомякоид
moveton
ЛАД
Amethyst
kingkongovets

Топ-10 по другому пункту:
Damien Повідомлення
Бетон Повідомлення
orest Повідомлення
phantom_systems Повідомлення
посетитель Повідомлення
Damien Повідомлення
Navegantes Повідомлення
UA Повідомлення
ЛАД Повідомлення
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