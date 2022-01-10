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Форумчани року 2025
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Додано: Пон 19 тра, 2025 10:42
За 12.05.2025 - 18.05.2025
Hotab - найбільша кількість +1
orest - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Топ-10 по першому пункту:
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_Mykola_
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Сибарит
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Ой+
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orest Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Успіх Повідомлення
_Mykola_ Повідомлення
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Додано: Пон 26 тра, 2025 09:57
За 19.05.2025 - 25.05.2025
orest - найбільша кількість +1
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orest - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
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Amethyst
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xaos_3
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budivelnik Повідомлення
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orest
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Додано: Пон 02 чер, 2025 09:27
За 26.05.2025 - 01.06.2025
rjkz - найбільша кількість +1
slonomag - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Успіх - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
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Wirująświatła
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WallNutPen
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rjkz Повідомлення
Ой+ Повідомлення
Топ по третьому пункту:
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- Повідомлень: 6211
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- Подякували: 436 раз.
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Додано: Пон 09 чер, 2025 10:28
За 02.06.2025 - 08.06.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
M-Audio - повідомлення з найбільшою кількістю +1
akurt - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
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Hotab
akurt
M-Audio
Frant
Wirująświatła
flyman
moveton
Игорь
Топ-10 по другому пункту:
M-Audio Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Faceless Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Сибарит Повідомлення
akurt Повідомлення
Hotab Повідомлення
Козак-характерник Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Топ по третьому пункту:
akurt
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Модератор
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- Модератор Форуму
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- Повідомлень: 6211
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 436 раз.
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Додано: Пон 16 чер, 2025 09:35
За 09.06.2025 - 15.06.2025
Сибарит - найбільша кількість +1
boshetyn - повідомлення з найбільшою кількістю +1
Ой+ - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1
Топ-10 по першому пункту:
Сибарит
Hotab
Wirująświatła
boshetyn
Gastarbaiter
ЛАД
Хомякоид
UA
Amethyst
asti
Топ-10 по другому пункту:
boshetyn Повідомлення
Gastarbaiter Повідомлення
UA Повідомлення
akurt Повідомлення
Investor_K Повідомлення
angra Повідомлення
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sergey_sryvkin Повідомлення
greenozon Повідомлення
klug Повідомлення
Топ по третьому пункту:
Ой+
Gastarbaiter
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Модератор
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- Повідомлень: 6211
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 436 раз.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 09:43
За 16.06.2025 - 22.06.2025moveton
- найбільша кількість +1SAndriy1
- повідомлення з найбільшою кількістю +1moveton
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
moveton
Сибарит
VASH
Бетон
The_Rebel
Faceless
Gastarbaiter
flyman
BIGor
rjkzТоп-10 по другому пункту:
SAndriy1 Повідомлення
VASH Повідомлення
Сибарит Повідомлення
Hotab Повідомлення
BIGor Повідомлення
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boshetyn Повідомлення
Ana ПовідомленняТоп по третьому пункту
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Ірина_
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Додано: Пон 30 чер, 2025 11:06
За 23.06.2025 - 29.06.2025Damien
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- повідомлення з найбільшою кількістю +1Успіх
- найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1Топ-10 по першому пункту:
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Додано: Пон 07 лип, 2025 10:10
За 30.06.2025 - 06.07.2025
boshetyn - найбільша кількість +1
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- Повідомлень: 6211
- З нами з: 25.01.06
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Додано: Пон 14 лип, 2025 09:42
За 07.07.2025 - 13.07.2025
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Додано: Пон 21 лип, 2025 10:15
За 14.07.2025 - 20.07.2025
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