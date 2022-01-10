RSS
Повідомлення Додано: Пон 15 гру, 2025 12:09

Re: Форумчани року 2025

За 08.12.2025 - 14.12.2025
BIGor - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
BIGor
Сибарит
moveton
Water
Бетон
Ой+
Amethyst
Gastarbaiter
fox767676
mogicanin1986

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
UA Повідомлення
Кащей Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
BIGor Повідомлення
Faceless Повідомлення
rjkz Повідомлення
Повідомлення Додано: Пон 22 гру, 2025 11:33

Re: Форумчани року 2025

За 15.12.2025 - 21.12.2025
Shaman - найбільша кількість +1
Сибарит - повідомлення з найбільшою кількістю +1
moveton - найбільша кількість повідомлень з посиланнями на сторінки порталу Finance.UA що мають +1

Топ-10 по першому пункту:
Shaman
moveton
Сибарит
busypit
vadymbanker
akurt
Navegantes
la9
Дюрі-бачі
Ірина_

Топ-10 по другому пункту:
Сибарит Повідомлення
akurt Повідомлення
la9 Повідомлення
busypit Повідомлення
vpchelko Повідомлення
maniachello Повідомлення
maniachello Повідомлення
UA Повідомлення
jabba Повідомлення
budivelnik Повідомлення

Топ по третьому пункту:
moveton
Bobua
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 12:36

Re: Форумчани року 2025

За 22.12.2025 - 28.12.2025
rjkz - найбільша кількість +1
rjkz - повідомлення з найбільшою кількістю +1

Топ-10 по першому пункту:
rjkz
Василь-Рівне
Прохожий
Сибарит
prodigy
Бетон
Vadim_
PUMB
fox767676
moveton

Топ-10 по другому пункту:
rjkz Повідомлення
Василь-Рівне Повідомлення
Hotab Повідомлення
PUMB Повідомлення
rjkz Повідомлення
prodigy Повідомлення
Gastarbaiter Повідомлення
won Повідомлення
DIV Повідомлення
Модератор Повідомлення
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:28

За підсумком 2025 року визначені наступні переможці.

Найпопулярніший автор - Сибарит
Найкращий допис - Hotab
Найбільша кількість корисних посилань у форумі на сторінки порталу Finance.UA які мають +1 moveton

Вітаємо найактивніших учасників форуму :) !
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:30

Форумчани, щиро вітаємо кожного з Вас із Новим роком!

Нехай він прийде не просто як зміна дати в календарі, а як нова сторінка з надією, світлом і вірою в себе та в Україну.

Ми бажаємо Вам найголовнішого - здоров’я. Фізичного, ментального, внутрішнього. Бо саме на ньому тримається і родина, і робота, і здатність вистояти у складні часи. Нехай сил вистачає на мрії, на рішення, на життя.
Бажаємо фінансової стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Щоб цифри в балансах тішили, ризики були зваженими, рішення мудрими, а кожен крок приносив результат.

Та найважливіше для всіх нас!!!
Нехай у новому році зазнає поразки російська агресія, а Україна переможе остаточно й справедливо.
Нехай всі наші захисники повернуться додому, і щоб ми мали українське майбутнє та сильну державу з якої не захочеться нікому втікати!

Із щирого серця хочемо подякувати кожному з Вас.
За думки, за досвід, за підтримку, за дискусії.
За те, що Ви тримаєте цей форум живим, розумним, людяним.
Форум це не просто платформа, це люди)
І саме завдяки Вам тут є глибина й справжня спільнота.
Нехай у новому році тут буде ще більше змістовних розмов,
вдалих ідей, і головне взаємної поваги.

З Новим роком Вас!
З вірою. З вдячністю. З Україною в серці.
