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Зеленський: дуже хочеться
зменшити податки, після війни...

Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:12

Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни...

Пропонуємо до обговорення:
Після війни буде нова податкова система, нова дерегуляція і нові реформи, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Лексу Фрідману.

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Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни буде нова дерегуляція і нові реформи
R2
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Це тої хто гетманцева не звільняє та підписує його закони, ага, віримо
salvydas
 
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есть пословица---пи....не мешки ворочать.Обещать можно всё что угодна от миллиарда деревьев до тысячи долларов учителям.Но как все мы видим ,вернее не видим деревьев да и учителям не долларов а гривен тысячу Шмыгаль временно выдаёт раз в месяц с января.
konstantin kirovograd
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