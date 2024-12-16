У 2025 році технологічний прогрес, старіння населення та перехід до екологічно чистих джерел енергії формують потребу в спеціалістах певних галузей в Німеччині.
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Найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині (зарплати)
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Додано: Вів 07 січ, 2025 22:28
Найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині (зарплати)
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Дивися повний текст
Найприбутковіші професії у 2025 році в Німеччині (зарплати)
Додано: Вів 07 січ, 2025 22:28
Ага до 100к в рік. - 40% податки так 5к в місяць чистими. А вчителі 3 в місяць. + ціни на все квартира 300к не підходь. Ось і рахунок може краще в Україні)
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