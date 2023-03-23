Покажіть всім успіхи ваших бізнесів. Бо ви заслуговуєте на визнання. На премії FinAwards 2025! Ми вже готові відзначити ваші цьогорічні досягнення та вручити престижну премію FinAwards. Заповнюйте заявку на участь в одній чи кількох номінаціях.
Наприклад ⬇️ Народний банк Найдешевший кредит МФО Найкращий продукт страхової компанії Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку Найкращий канал про фінанси
Та ще понад 30 номінацій. Заявки приймаємо до 15 січня 2025 року.
❗️Участь у премії безоплатна.
Хто може стати номінантом?
Банки, МФО, фінтех-компанії, страхові компанії та бізнеси, що якісно змінюють сферу фінансових послуг, їхні топменеджери.
Також другий рік поспіль відзначимо інфлюенсерів і блогерів, чий контент підвищує фінансову та інвестиційну грамотність українців.
Принесли апдейт щодо цьогорічної премії FinAwards 2025
➡️ Ми завершили прийом заявок і наразі їх опрацьовуємо. Уже відомі перші учасники. У номінації «Провідні технології та інновації» цьогоріч позмагаються такі сервіси відомих компаній: FIREkit, NovaPay, city24, PayForce, RozetkaPay, Portmone та інші.
Підписуйтесь на соцмережі «Мінфіну» та Finance.ua, де ми будемо оголошувати списки номінантів. А вже 19 лютого відкриємо голосування
Чи мали ви досвід користування криптообмінниками? За якими критеріями обирали сервіс та чи можете його рекомендувати? На FinAwards 2025 визначимо «Найкращий сервіс криптообміну». Тож запрошуємо долучитись до голосування, що стартує 19 лютого.
🏆Цьогоріч на FinAwards буде 150+ номінантів, 36+ номінацій, 102+ нагороди. Ви зможете обрати найкращі банки, МФО, страхові, фінансові продукти, інфлюенсерів тощо.