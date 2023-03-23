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FinAwards 2025

FinAwards 2025
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 08:48

FinAwards 2025

Шановні форумчани!

Покажіть всім успіхи ваших бізнесів. Бо ви заслуговуєте на визнання. На премії FinAwards 2025!
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Ми вже готові відзначити ваші цьогорічні досягнення та вручити престижну премію FinAwards. Заповнюйте заявку на участь в одній чи кількох номінаціях.

Наприклад ⬇️
Народний банк
Найдешевший кредит МФО
Найкращий продукт страхової компанії
Інфлюєнсер року Інвестиційного ринку
Найкращий канал про фінанси

Та ще понад 30 номінацій. Заявки приймаємо до 15 січня 2025 року.

❗️Участь у премії безоплатна.

Хто може стати номінантом?

Банки, МФО, фінтех-компанії, страхові компанії та бізнеси, що якісно змінюють сферу фінансових послуг, їхні топменеджери.

Також другий рік поспіль відзначимо інфлюенсерів і блогерів, чий контент підвищує фінансову та інвестиційну грамотність українців.

📊 Чекаємо на ваші заявки й невдовзі відкриємо голосування.
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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 2017 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 13:50

Форумчани, вітаємо!

Принесли апдейт щодо цьогорічної премії FinAwards 2025

➡️ Ми завершили прийом заявок і наразі їх опрацьовуємо. Уже відомі перші учасники.
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У номінації «Провідні технології та інновації» цьогоріч позмагаються такі сервіси відомих компаній: FIREkit, NovaPay, city24, PayForce, RozetkaPay, Portmone та інші.

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Підписуйтесь на соцмережі «Мінфіну» та Finance.ua, де ми будемо оголошувати списки номінантів. А вже 19 лютого відкриємо голосування

📲Ви зможете підтримати тих, хто допомагає вам у фінансових справах та ухваленні рішень
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 2017 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:01

Привіт, форумчани!

Чи мали ви досвід користування криптообмінниками? За якими критеріями обирали сервіс та чи можете його рекомендувати? На FinAwards 2025 визначимо «Найкращий сервіс криптообміну». Тож запрошуємо долучитись до голосування, що стартує 19 лютого.

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🏆Цьогоріч на FinAwards буде 150+ номінантів, 36+ номінацій, 102+ нагороди. Ви зможете обрати найкращі банки, МФО, страхові, фінансові продукти, інфлюенсерів тощо.

FinAwards 2025
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 2017 раз.
 
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