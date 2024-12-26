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НБУ назвав найпоширеніші
банкноти та монети в Україні

НБУ назвав найпоширеніші банкноти та монети в Україні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 16:35

НБУ назвав найпоширеніші банкноти та монети в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2025 року найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8% від загальної кількості в обігу відповідно).

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НБУ назвав найпоширеніші банкноти та монети в Україні
R2
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Я накопичив півмішка монт10 грн та 5 грн. Для проізду у маршрутці
Investor_K
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