RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В мережі АЗС, що контролювалась
Коломойським, майже...

В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 18:52

В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже...

Пропонуємо до обговорення:
У найбільшої мережі автозаправок групи «Приват», до якої входять бренди «Авіас» та ANP, майже зник бензин через відсутність коштів для розрахунку із постачальниками пального.

Дивися повний текст
В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже зникло пальне
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втратила майже 12 млрд грн бюджетних надходжень...
R2 » Чет 05 гру, 2024 16:52
5 3317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2024 07:33
enderw2012
Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже...
R2 » Сер 04 гру, 2024 13:30
2 547
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2024 16:10
konstantin kirovograd
Майже на 50%: зарплата українців перевищила довоєнний...
R2 » Пон 09 вер, 2024 14:40
2 607
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2024 09:00
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.