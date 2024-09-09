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В мережі АЗС, що контролювалась Коломойським, майже...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 18:52
Пропонуємо до обговорення:
У найбільшої мережі автозаправок групи «Приват», до якої входять бренди «Авіас» та ANP, майже зник бензин через відсутність коштів для розрахунку із постачальниками пального.
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