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Ринок нерухомості в Дніпрі
(купівля, продаж, оренда)

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:52

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 22:58

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Так як вони купують з закритими реєстрами?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:27

  Faceless написав:Так як вони купують з закритими реєстрами?
Напевно, не купують. Завтра спробую уточнити.
  Бетон написав:по сути, риелторы это генераторы спам-досок дублей объявы.
кстати, могут и помешать продать. создавая сотни дублей, рассеивают клиентов

Завтра їду підписувати договір оренди квартири на Перемозі. Місяць точно придивлявся квартиру, шукав без ріелторів варіанти і паралельно дивився інші. Знайшов декілька цікавих варіантів, але ціна трохи завищена, а те, що підходить по ціні - не влаштовує. Зате натрапив на підходящий варіант за оптимальну ціну і задовільну для мене в плані комфорту. Але з ріелтором. Порахував, що різниця в ціні вирівняється через 3 місяці, тому подивилися і вирішили брати. Ще й ріелтор виявилась адекватна, комісію візьме не 100%, як за місяць оренди, а менше. Коротше, якщо треба щось орендувати, то в цьому плані ріелтор ще допустимий, але в плані продажу нерухомості - взагалі зайвий, хіба що у вас немає часу на перегляди або ви далеко від квартири.
Striker
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 00:35

Re: Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

адекватних ріелторів теж вистачає. на щастя
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 01:45

  Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену


А як в Дніпрі в плані прифронтовості ? Відчувається ?
По Кривому Розі прилітає періодично.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:40

  Хомякоид написав:
  Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.

З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки.
Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт.
Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену


А як в Дніпрі в плані прифронтовості ? Відчувається ?
По Кривому Розі прилітає періодично.

Всё новое железо с V8 что делается у вас и по цене 100000+++ рычит и летает по набережной 19 часов в сутки(5часов комендантский час, но недавно трём шумахерам на новенькой 540й это не стало проблемой переплыть Стикс)
Квартиры по адекватной цене покупают
По цене Печерска - не в курсе
Но поскольку приближённые сейчас воруют вагонами то думаю и там шевелится что то
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2025 02:44

Striker
Если можно то в личку адрес(без квартиры, дом) и сумму аренды
Ну и какой там ремонт
И да, китайка - это тоже парадайз пьющего гоп-пролетариата
барабашов
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