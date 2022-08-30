Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
Faceless написав:Так як вони купують з закритими реєстрами?
Напевно, не купують. Завтра спробую уточнити.
Бетон написав:по сути, риелторы это генераторы спам-досок дублей объявы. кстати, могут и помешать продать. создавая сотни дублей, рассеивают клиентов
Завтра їду підписувати договір оренди квартири на Перемозі. Місяць точно придивлявся квартиру, шукав без ріелторів варіанти і паралельно дивився інші. Знайшов декілька цікавих варіантів, але ціна трохи завищена, а те, що підходить по ціні - не влаштовує. Зате натрапив на підходящий варіант за оптимальну ціну і задовільну для мене в плані комфорту. Але з ріелтором. Порахував, що різниця в ціні вирівняється через 3 місяці, тому подивилися і вирішили брати. Ще й ріелтор виявилась адекватна, комісію візьме не 100%, як за місяць оренди, а менше. Коротше, якщо треба щось орендувати, то в цьому плані ріелтор ще допустимий, але в плані продажу нерухомості - взагалі зайвий, хіба що у вас немає часу на перегляди або ви далеко від квартири.
Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
А як в Дніпрі в плані прифронтовості ? Відчувається ? По Кривому Розі прилітає періодично.
Striker написав:Створю окрему тему, щоб не вести обговорення нерухомості в Дніпрі в київській темі. Може в когось є якісь думки, інформація - діліться) Для початку скопіпастю свій допис з теми КРЖН.
З приводу реєстрів і не тільки. Тільки що свіжа інформація від знайомого ріелтора.
На данный момент реестры закрыты с 19.12 после хакерской атаки. Покупают в основном самое дешёвое. На квартиры с ремонтом спрос выше, чем под ремонт. Покупателей мало, кто хочет продать в ближайшее время вынужден снижать цену
А як в Дніпрі в плані прифронтовості ? Відчувається ? По Кривому Розі прилітає періодично.
Всё новое железо с V8 что делается у вас и по цене 100000+++ рычит и летает по набережной 19 часов в сутки(5часов комендантский час, но недавно трём шумахерам на новенькой 540й это не стало проблемой переплыть Стикс) Квартиры по адекватной цене покупают По цене Печерска - не в курсе Но поскольку приближённые сейчас воруют вагонами то думаю и там шевелится что то
Зелманович! (ака барабашов)! А який зв"язок між твоєю нездійсненною мрією про пепелац трохи кращій за Ланос, на якому б ти добирався б Чичеріна 26, до синагоги "Золота Роза" з проміжною зупинкою на жування "турецького" найдешевшого в Дніпрі чогось їстівного дьонера по дорозі - та орендою бабушатників в Дніпрі? Бажано аргументовану відповідь - лице таке розумне на вигляд...