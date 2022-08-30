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Ринок нерухомості в Дніпрі
(купівля, продаж, оренда)

Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:46

  барабашов написав:Если можно то в личку адрес(без квартиры, дом) и сумму аренды
Ну и какой там ремонт
И да, китайка - это тоже парадайз пьющего гоп-пролетариата

  Wirująświatła написав:если не секрет сколько платите с комуналкой?

7к, але я тут відразу сам міняв змішувач в ванній, в цьому місяці витрачене відніметься з ціни оренди. Потім тут не було пралки, я привіз свою, підключив, і ще півквартири речей - свій холодильник, диван, комод з пеленатором, дитяче ліжко, комп'ютерний стіл, 2 комп'ютерні сидіння, 2 компа, ноути, купу кухонної техніки, зарядні станції, 3 вентилятори, конвектор, речі і т.д. Я ж кажу, попався саме мій варіант, бо половина в квартирі - наші речі)
По комунальним +/- як і на Парусі, трішки дорожче опалення на 300 грн, але в квартирі 24+ постійно, півдня вікна відкриті. Лічильники газ, вода, електро 2-тарифний. Ремонт - шпалери може років 10 тому мінялись, вікна пластик, все охайно і чисто, в тамбурі ремонт, броньовані двері, хороші сусіди по тамбуру.
Договір на півроку з фіксованою ціною, з продовженням ще на півроку, якщо всіх все влаштовує.
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