Уряд України може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі.
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Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:27
Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати:...
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Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз
Додано: Пон 20 січ, 2025 11:27
весь державний апарат треба скоротити на 60%. в тому числі і правоохоронні структури, і тільки тоді можна їм підвищити зп. наразі вся правоохоронна система - не ефективна, не відповідає сьогоденню, і не потрібна в державі в такій кількості
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