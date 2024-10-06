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Українським поліцейським
хочуть підвищити зарплати:...

Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:27

Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати:...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України може розглянути підняття зарплат поліцейським. Терміни розгляду питання поки невідомі.

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Українським поліцейським хочуть підвищити зарплати: скільки вони отримують зараз
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:27

весь державний апарат треба скоротити на 60%. в тому числі і правоохоронні структури, і тільки тоді можна їм підвищити зп. наразі вся правоохоронна система - не ефективна, не відповідає сьогоденню, і не потрібна в державі в такій кількості
khortvladimir
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:26

Ещё поднять? Какая польза от них?
abt123
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