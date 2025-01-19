RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Уряд України хоче повернути
біженців з Німеччини через...

Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45

Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через...

Пропонуємо до обговорення:
Україна активізує зусилля щодо заохочення біженців від війни повернутися з Німеччини додому. Причиною цього є брак робочої сили.

Дивися повний текст
Уряд України хоче повернути біженців з Німеччини через нестачу робочої сили
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100257
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:45

Тобто тим хто втік але вернувся - бронь, а тим хто не втік, працював тут і донатив - то до війська. Чудесно, просто чудесно.
vovka2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 31.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:53

они что будут платить на уровне Германии и обеспечат безопасность как в Германии....нет конечно....скорее всего выделят деньги и сами знаете что с ними сделают :lol:
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1415
З нами з: 20.01.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Один з аеропортів України вивчає можливість відкриття...
R2 » Нед 19 січ, 2025 12:24
1 147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 січ, 2025 12:24
Investor_K
Після завершення війни з України виїде від 20 000 до... 1, 2
R2 » П'ят 10 січ, 2025 11:35
16 1215
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2025 16:02
fox767676
Як перевезти готівку через кордон
R2 » Сер 18 гру, 2024 09:20
4 646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:27
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6114)
20.01.2025 21:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.