Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:59
Законопроект №13423: Небезпечна ініціатива для оборонного сектору
Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:54
В Харкові ресторанний бум.
Це, звичайно, добре, але ж, напевно, не тоді, коли ворог в 40 км, має всі засоби ураження, до того ж, ворог, якого хлопці на фронті стримують титанічними зусиллями. Приблизно зрозуміло, хто ходить по тих рестораціях - переважно оті категорії, про які я пишу в цій темі і які мали бути мобілізовані першими.
Додано: Вів 08 лип, 2025 00:28
Навіть у 2-у світову, скільки накоїли нквдисти, але навіть тоді, я чув, що половина поліцейських була відправлена на фронт, а їх замінювали жінки та непридатні. Ото є програма речдок про злочини, там розповідали якось.
А Зєля толком не відреагував на петицію щодо мобілізації поліцейських - дав якусь відписку, хоча підтримка петиції була шалена. Вони навчені, здорові, давали присягу, більшість, навіть двічі, і коли служили в армії, і коли пішли в менти, присягались захищати народ!
Додано: Вів 08 лип, 2025 02:24
hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?
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