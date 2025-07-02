Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:59
Законопроект №13423: Небезпечна ініціатива для оборонного сектору
Ірина Фріз / Iryna Friz про законопроект №13423:
Це індульгенція для корупціонерів з барського владного плеча”.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:54
В Харкові ресторанний бум.
Це, звичайно, добре, але ж, напевно, не тоді, коли ворог в 40 км, має всі засоби ураження, до того ж, ворог, якого хлопці на фронті стримують титанічними зусиллями. Приблизно зрозуміло, хто ходить по тих рестораціях - переважно оті категорії, про які я пишу в цій темі і які мали бути мобілізовані першими.
Додано: Вів 08 лип, 2025 00:28
Навіть у 2-у світову, скільки накоїли нквдисти, але навіть тоді, я чув, що половина поліцейських була відправлена на фронт, а їх замінювали жінки та непридатні. Ото є програма речдок про злочини, там розповідали якось.
А Зєля толком не відреагував на петицію щодо мобілізації поліцейських - дав якусь відписку, хоча підтримка петиції була шалена. Вони навчені, здорові, давали присягу, більшість, навіть двічі, і коли служили в армії, і коли пішли в менти, присягались захищати народ!
Додано: Вів 08 лип, 2025 02:24
hxbbgaf А особисто Вас мент колись захистив? А може Ви точно знаєте кого він захистив (допоміг без хабаря) з родичів або знайомих?
Додано: Вів 08 лип, 2025 09:02
Додано: Вів 08 лип, 2025 10:04
Не знаю. Але ж по Конституції вони теж повинні, ще й самі присягались. Для початку можна було б хочу прийняти відповідний закон, половину розбронювати і вручити повістки, вилучити табельну зброю та забрати посвідчення, якщо відмовляться, далі вже справа техніки, закон має бути для всіх один. Я думаю, якщо вони настільки знахабніють, що підуть на силове протистояння у відповідь на намагання відправити їх виконувати свій обов'язок, то народ це так зачепить. що він сам з ними розбереться (народ на них злий вже давно, навіть не десятиріччя, сторіччя і не одне їх діяльність у нас була спрямована не на захист народу як на Заході, а на знущання з нього), і вони це прекрасно розуміють, тому більшість на це не піде і до того не дійде.
Додано: Вів 08 лип, 2025 10:09
Он Третьякова, здається, розповідала, із силових пенсіонерів 43-60 в ЗСУ тільки кожен 40-й, ще й 85% не працює і дофіга отримує гігантські спецпенсії. Так має бути під час екзистенціальної війни?
Додано: Вів 08 лип, 2025 13:11
Ось звідси все і пляше, якщо для всіх мобілізація до 60, якщо дозволяє здоров'я, то так має бути для всіх, те ж і з пенсіями, вони мають рахуватись для всіх за однією формулою. І без винятків у вигляді силовиків, відставників, чинуш...
Додано: Вів 08 лип, 2025 19:21
02 липня 2025, середа, 12:16
Модель OnlyFans заявила, що правоохоронці знайшли в неї вдома та забрали $200 тис., які вона тримала для сплати податків та вимагали дати $100 тис. хабара
Додано: Вів 08 лип, 2025 20:20
У мене переконання, що скрізь вони захищають не народ, а владу, навіть опосередковано, коли "наводять порядок"
|