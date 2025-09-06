RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:17

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Як це нема, весь час кажуть, що на фронті не вистачає людей.

Так чи ти не «люди»?
Ти ж вірно описав «при недостачі рядового складу офіцери…»
А де та недостача? Ти ж і є рядовий склад. Хіба тебе недостача? Просто тебе треба доправити до війська.

А отих всіх, про кого я пишу, підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками, не треба?

Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?
Hotab
 
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:37

  Hotab написав:Хіба я казав «не треба»?
Треба. Відповідно їх звань. І тебе треба. Відповідно до твого звання. У тебе який ВОС? Який результат ВЛК? Ти коли себе відправиш?

Казав рік тому тут доводив, що не треба. Мова була за те, що, якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились, то нехай ідуть в піхоту. Бо інакше, якщо всі отак будуть крутити гудзики, то вос не той, то звання, то заброньовані на 90-100%, то пенсіонери в 43 роки, то ще якась муйня, буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене, я не силовик.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22706
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 21:40

hxbbgaf
Казав рік тому тут доводив, що не треба.


Цитату))
якщо їхні звання за 4 роки так і не знадобились


І ти за 4р не знадобився. Чому не в піхоті? 😅

буде катастрофа. Який в мене вос, ти смієшся? Чого ти взагалі пристав, мова в темі не про мене


Чому не про тебе? Ти особливий? 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:28

Я не силовик, тема тут про них. Нехай і мені висилають повістку, якщо я так потрібен, але ж мова тут не про мене. Тим більше, в мене немає броней, ранніх пенсій, усіляких рідких восов, щоб крутити гудзики, і т.д., а їм це дали, це значить, що їх мобілізувати не збираються. При тому, що мова про підготовлених, повністю здорових, що давали присягу, самі хотіли стати силовиками..
Цитату не буду шукати сидіти, ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22706
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2371 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:40

hxbbgaf
ти і сам знаєш, як доводив тут, що офіцери не мають воювати.


Ні, не знаю)
Так тебе треба шукати, щоб дати повістку? А чому ти сам до 5 червня не пройшов ВЛК, як вимагає закон?

що мова про підготовлених, повністю здорових

Ти їх діагностував?? З чого ти взяв що вони здорові?
давали присягу

І ти даси. Це 2хв питання

самі хотіли стати силовиками.

Я хотів Флер. А потім СТМ. А зараз 30-річну молодицю . Яка різниця хто що хотів чи не хотів?? Ми ж не про хотілки , а про обовʼязок. А він у тебе рівно самий самий, як у будь кого іншого.
Hotab
 
Повідомлень: 16154
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2482 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 29303132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2285)
06.09.2025 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.