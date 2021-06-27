RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 20:23

Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам...

Пропонуємо до обговорення:
Українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.

Дивися повний текст
Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці
