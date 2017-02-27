Федеральна резервна система вперше у цьому році знизила ключову процентну ставку США на 0,25 пункту.
Про це повідомляє BBC.
"Федеральна резервна система випустила набір прогнозів разом із своїм рішенням цього місяця, які дають уявлення про те, як політики оцінюють економіку та в якій мірі це змінилося", – говориться у повідомленні.
В середньому, ставки на шляхи інфляції не змінилися. Прогнозисти очікують, що обраний Федеральною резервною системою індекс інфляції, витрати на особисте споживання, становитиме 3% цього року, так само як у червні
"Хоча вони очікують дещо вищу інфляцію наступного року, ніж три місяці тому", – додає BBC.
"Очікування щодо безробіття також не змінилися, більшість прогнозів говорить про те, що рівень безробіття зросте до 4,5% до кінця цього року", – говориться у повідомленні.
"Проте політики очікують, що зростання буде сильнішим цього року та наступного, ніж передбачалося раніше, з економікою, яка розшириться на 1,6% у 2025 році, порівняно з 1,4%, яке вони прогнозували у червні", – пише BBC.
Shaman написав:здається, цей кредит часів Яника? нагадаю, тоді не було незалежних шахраїв в держструктурах, все йшло в одну кишеню.
максимум на що був здатний т.з. "Броуди" часів януковича- виконувати наказ по схемі від іванющенко(грошей він ніколи не бачив і не побачив би), тому персона Броуди на той час не мал значення, не згоден- в бетон і інший буде робити що скажуть
прикольно что в последней статье идется о некоем якобы «мегакоррупционере Роберте Бровди с Ужгорода, который как раз и стырил половину китайского кредита». И его ФИО и дата рождения удивительным образом совпадают с таковыми у одного военачальника, который вводит санкции против рашкинских НПЗ
Тут интересно, как коррупционер стал командующим. Пиар во время войны и на войне никто не отменял. Как и черный пиар, впрочем. Только украинцев все меньше.
Українців так чи інакше було б усе менше, як до речі й русскіх, і особливо білих європейців – причому чим біліше тим дедалі менше, і? А угорець Бровді це українець для вас чи як?