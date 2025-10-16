Рубрика центри-перецентри.
Аналітичний центр політика
Центр політико-правових реформ
Центр глобалістики стратегія 2021
Центр прикладних політичних досліджень
Центр громадських свобод
Мережа захисту національних інтересів НТО
Економічний директор центру безпеки та співпраці
Центр економічної стратегії
Експерт національної антикризової групи
центр енергетичних стратегій
голова правління центру розвитку демократії
Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..