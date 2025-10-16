RSS
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:13

Рубрика центри-перецентри.
Аналітичний центр політика
Центр політико-правових реформ
Центр глобалістики стратегія 2021
Центр прикладних політичних досліджень
Центр громадських свобод
Мережа захисту національних інтересів НТО
Економічний директор центру безпеки та співпраці
Центр економічної стратегії
Експерт національної антикризової групи
центр енергетичних стратегій
голова правління центру розвитку демократії
Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 12:28

ТЦКшники скочуються до відкритого бандитизму?
https://www.youtube.com/watch?v=x8569nZo-Mk
Смерть Тахтая вже визнали серцево-судинною недостатністю, не дивлячись на те, що перед цим йому були погрози і кидання пляшок з займистою сумішшю, а вчора по Суспільному якийсь розслідувач каже, що і йому погрожували, що він "закінчить як Тахтай". От так будувались укріплення.
