Рубрика центри-перецентри. Аналітичний центр політика Центр політико-правових реформ Центр глобалістики стратегія 2021 Центр прикладних політичних досліджень Центр громадських свобод Мережа захисту національних інтересів НТО Економічний директор центру безпеки та співпраці Центр економічної стратегії Експерт національної антикризової групи центр енергетичних стратегій голова правління центру розвитку демократії Демократії нема, а голова правління центру її розвитку є, прав і свобод у людей нема, замість політики війна, а центри є..
Смерть Тахтая вже визнали серцево-судинною недостатністю, не дивлячись на те, що перед цим йому були погрози і кидання пляшок з займистою сумішшю, а вчора по Суспільному якийсь розслідувач каже, що і йому погрожували, що він "закінчить як Тахтай". От так будувались укріплення.
