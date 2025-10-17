|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:13
hxbbgaf
Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?
А ти чим харчуєшся і звідки несеш свою маячню?
Hotab
- Повідомлень: 16781
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:30
Мало силовиків в тилу?
Військові поліцейські зʼявляться в Україні. Вони будуть «патрулювати» на блокпостах, перевіряти документи та затримувати людей, – проєкт розроблений Головним управлінням Військової служби правопорядку ЗСУ
Вони мають право затримувати військовослужбовців і цивільних, складати протоколи, охороняти військові об’єкти й патрулювати.
hxbbgaf
- Повідомлень: 22788
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:38
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Напевно, це просто так такий бум, і зовсім не для того, щоб отримувати гранти з бюджету чи бронювати новоспечених співробітників? От черговий новостворений:
Центр збереження ідентичності окупованих територій.
От прямо взяли і змусили кацапів її там зберігати своєю балаканиною..
У вас є відомості, що там когось бронюють чи що вони на бюджетні гроші існують?
Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?
Ну ви теж якось харчуєтесь в не в окопі. Які конструктивні претензії?
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36763
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8257 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:59
Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?
Ну ви теж якось харчуєтесь в не в окопі. Які конструктивні претензії?
Ну, я не в центрі-перецентрі і не заброньований.
hxbbgaf
- Повідомлень: 22788
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1678 раз.
- Подякували: 2375 раз.
Профіль
Додано: П'ят 17 жов, 2025 20:48
hxbbgaf написав: Faceless написав:
hxbbgaf написав:Ні, напевно святим духом харчуються чи з окопів несуть свою маячню?
Ну ви теж якось харчуєтесь в не в окопі. Які конструктивні претензії?
Ну, я не в центрі-перецентрі і не заброньований.
Так хто сказав, що вони заброньовані?
Faceless
- Модератор
- Повідомлень: 36763
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8257 раз.
Профіль
