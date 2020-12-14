Довелось недавно стати свідком, як рієлтор розказував гіпотетичним покупцям, що "ЖК готовий до блекаутів, ось стоїть величезний генератор" і показував при цьому на генератор, що належить банку.
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:09
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Позаду Грейта не буде нічого видно, крім Грейта
Додано: Суб 18 жов, 2025 21:55
Для каждого дома ставят свой.
Хватает на лифты, воду, отопление, сигнализацию, интернет (слаботочку)
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:49
Frant
“Куда уходит детство…»
И где оно играет…
Ми щоранку читаємо вашу думку щодо КРЖН. Вже вивчили назубок , можна повідомлення видаляти.
Додано: Суб 18 жов, 2025 22:53
ну и я про это
была слабая надежда, что раз уж так облажались
построив десяток подряд одинаковых 25 этажек на набережной
то сзади уже разбавят несколькими ~35+ башнями
но все сделали ровно наоборот
реально крепкие бесхозяйственники
Додано: Нед 19 жов, 2025 09:09
А кто то сомневается, что живём в стране крепких бесхозяйственников?
Какие ресурсы не дай керманычам и их прислуге - все перетрут в нуль, пересвинячат, спустят в унитаз.
Недаром pridurki за 11 лет войны не смогли создать серийно крылатые и баллистические ракеты. Повсюду смотрящие, родычи, доверенные лица. Уровень компетентности - ниже плинтуса.
Поэтому они не могут организовать что либо, посложнее выращивания пшеницы и олиии.
Кусок провинциальной Московии, который так и не стал современным эффективным государством.
И не станет, потому как все ресурсы и время - украдены или потрачены впустую.
Сотни 25 этажных недостроев Киеве - очередное подтверждение правдивости моих слов.
Додано: Нед 19 жов, 2025 09:17
Цікаво, в варіанті коли воно стоїть під вікнами перших поверхів (а інших варіантів не так і багато), то якісь антишумові екрани передбачені від будинку? Наскільки це все людям чутно?
Я в UN-camp-ах бачив чимало генераторів великої потужності, зазвичай вони винесені за житлову зону до парків з технікою, вертолітного майданчику, кудись туди. Це шумно.
Додано: Нед 19 жов, 2025 09:20
