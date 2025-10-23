Додано: Вів 21 жов, 2025 13:24

Станом на кінець жовтня 2024 року в Україні від мобілізації було заброньовано 906 тисяч громадян

Оті всі, що по телеку, напевно, критичні, зрозуміло, що не всі 100 з чимось тисяч ГО критичні, але закон, згідно з яким вони можуть бронюватись, прийнятий тільки цього року:Не просто так його прийняли, а під себе і родичів.Кіпрська прокладка, фінансування з бюджету та ще й бронювання готове! А може, і необовязково.На 10% - то інфа річної давнини, бронюватись їм дозволили тільки кілька місяців тому (напевно, на фронті людей через край, що і цих, і ще й військову поліцію треба створити і забронювати?)..Вони і ростуть як гриби, по телеку кожні декілька хвилин нова, раніше такого не було.Стосовно заброньованих, нема офіційої інфи, те, що казав Шмигаль ще в січні без конкретики про 900-950 тис., то брехня, бо те ж саме казали і рік тому:Якраз тоді, коли Зєля казав про півтора мільйони. Забрехались і не домовились.Зараз їх все більше, навіть таксистів бронюють, інакше їх би похапали, вони вже на кожному кроці..