Додано: Сер 03 гру, 2025 19:03

fox767676 написав: hxbbgaf

Ваш батько-навчений капітан встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?

Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.

169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками Ваш батько-навчений капітан встав у 2014 на захист територіальної цілісності ?Та ви і самі могли. Щоб відсвічувати в тепляк достатньо 2-3 тижнів бзвп.169 см офіцеру-павліку з фупа накажіть щоб не возбухав на заброньованих, нічого було через папу-професора на військову кафедру пертися, якщо 10 разів не здатен віджатися рахитичними ручонками

В 14-му йому вже за 60 було.Тоді там брали тільки повністю придатних, бажано, ще й з досвідом служби, знайомі розповідали. Люди служать в армії мінімум рік, кафедра теж скільки років? А вам ботам диванним ахвіцерам 2 тижні достатньо, тільки для інших, на смерть когось відправити, аби не себе.До чого тут кафедра, без неї, можливо, той павелв, взагалі, в окопі б опинився, маячню якусь несеш. Мене там на місяць забанили, фейк, кажуть, що полтавський ТЦКшник сказав, що добровільність майже зникла і люди не ідуть по повісткам, хоча він, практично, так і сказав. Аби до чогось причепитись, он польську ахвіцеру не банять, коли воно закликає до масових розстрілів.А той павелв, дійсно, сидить в тилу на зйомній квартирі, ще й кляне всіх навкруги і теж закликає до розстрілу мільйонів людей. Цілу теорію розробив, що, якби не був мобілізований, заробляв би більше. Щоб він сказав, якби в окоп відправили..