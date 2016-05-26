РВС Банк - неплатоспроможний

Додано: Суб 06 гру, 2025 14:14

За активы неплатежеспособного банка бывшего нардепа будут конкурировать три инвестора



Кто именно? почему их скрывают? Еще соивсем недавно так же искали инвесторов банку Пром инвест - так тогда нам всех желающих называли и хоть им всем отказывали, но ни один вкладчик свое не потерял. А в данном случае отчего личности покупателей РВС банка в тайне держат? Возможно, оттого, что их нет?



Три лица на сегодняшний день проявили заинтересованность в выведении с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы на доступ к открытому конкурсу, объявленному Фондом гарантирования вкладов физических лиц.



Владелец РВС Банка Александр Стецюк сообщил изданию “ЛИГА”, что обжалует решение Национального банка о признании учреждения неплатежеспособным, которое он считает “предвзятым и преждевременным”. По его словам, банк имел достаточно ликвидности и подал пакет документов от иностранного инвестора на 180 млн грн для докапитализации по упрощенной процедуре, которая занимает не более месяца.



Тут явно что то не то с логикой действий всех участников, хоть бы вкладчиков не обидели.