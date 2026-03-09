RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 18:57

Vadim_

як зе і ти


Ти правий.
А такоЗ ти 😅
Ти коли плануєш? Бери абирвалга і марш захищати рідну землю, ухилянти
Hotab
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 21:44

Vadim_

там большая очередь на несколько лет из впенсовнепритатніх


У тебе черга спільна. З придатними, звісно. Непридатні ні. Але ж ти придатний?
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 15:11

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Дійшла черга до нетой-ВОСників
Зображення
BIGor
  BIGor написав:Дійшла черга до нетой-ВОСників
Зображення

Вона завжди «доходила». Просто відсоток таких придатних і без діла тиняющіхся у спільноті загалом мізерний. Тому абирвалги не мають щоденних відосіків про їх бусифікацію. А так то їх завжди брали. І останній раз , коли можна було почути фразу «а, ну у тебе не той вос, йди гуляй» будо десь років 2 тому. Давно вже беруть не дивлячись на вос. То абирвалг просто хворий і несе діч тут
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 04:23

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Доки силовики продовжують тролити і називати себе пенсіонерами в 40 з гаком, хапають он кого:
https://www.instagram.com/p/DVjqlXijaON/

Коли ти такий самий молодий, навіть молодше, вибереш собі посаду?
Що у тебе не виходить там? Присягу тобі оформимо за 3 хвилини, теж мені проблема..
Більше між тобою і умовним детройтом рідниці - жодної. Обидва військовозобовʼязані. Обидва потребують підготовки.

Яка ще підготовка тому, хто 25 років вчився воювати і вчив інших, якщо йому вірити?

А тим часом ТЦКшники продовжують молотити людей
https://x.com/GLAVCOM_UA/status/2030687535291138492
Виявляється, знов пораненого військового лупцювали!
Нащо вони це роблять? Може, це кацапськи диверсанти, хтось думає перевіряти? Чи той, хто має перевіряти, теж кацапський диверсант. Інакше як пояснити знущання з хворих людей, доки не воюють мільйони тих, що служили, тренувались, закінчували військові заклади, військові кафедри, давали присяги і т.д.
hxbbgaf

Яка ще підготовка тому, хто 25 років вчився воювати і вчив інших, якщо йому вірити?


Отака підготовка. Ти може під таблами знов? Чи вмикаєш чергового дебільчика?
Умовний Детройт вчив курсантів наприклад аеродинаміці, чи конструкції авіаційного озброєння. Суха теорія в аудиторії.
Де він «вчився воювати» чи «вчив воювати інших»
Ти уйобок реально тупий, чи вмикаєш примітивно?
Де вчився воювати вищезгаданий в цій темі начальник фінансово-економічної служби, поки його не бусікнули і не відправили в учєбку нарешті вчитись воювати??
Чим ти відрізняєшся? Тебе так само через учєбку і будеш вміти.
Hotab
Форум:
