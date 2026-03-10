RSS
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 11:19

А свавілля продовжуються
В Києві на території ТЦК побили жінку-адвоката
https://ukranews.com/ua/news/1138799-v- ... u-advokata
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 11:29

hxbbgaf



Ну, охоронець повністю придатний


Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 11:35

BIGor


Те що ви пишете не є правдою.


Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?

І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?

Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.
Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:15

  Hotab написав:hxbbgaf



Ну, охоронець повністю придатний


Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні?

Ну, в більшості випадків, я не кажу про якихось сторожів чи вахтерів.
Не візьмуть чи в охоронну фірму, чи в ту ж муніципальну охорону (раніше її взагалі не було, а тепер вони мають заряджати людям телефони, вже не знають, чим виправдати таку їх кількість, це вже анекдот) непридатну людину, там передивляться доки, в т.р. і військові, та ще й самі змусять пройти мед. комісію.
Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки, треба набрати їх ще більше, щоб навіщось разом з нескінченною кількістю ментів безперервно намотували кола по місту, коли злочинність майже на нулі.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:19

hxbbgaf


Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки,


Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?

Я казав і кажу, що жодної індульгенції у тебе перед охоронцем чи відставним нема. І бути не може. Як і обовʼязків у охоронця іти поперед тебе. Ви обидва однаково придатні (поки не доведено влк інше) і однаково військово зобов’язані. Все! Решта твій страх , який виштовхує поперед себе будь кого.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:21

  Hotab написав:BIGor


Те що ви пишете не є правдою.


Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?

І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?

Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.
Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅

В тебе все з ніг на голову. То в мирні часи, коли комісію проходили днями і тижнями, вона була формальною, а зараз, коли людину, схопили, привезли на ДВРЗ, відлупцювали, ніхто і не дивився, поставили підписи за 5 хвилин і все, це справедлива комісія?
Всіх брали? От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію, написали ото, що в мирний час непридатний, і ти думаєш, потім мене б взяли на військову кафедру?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:28

hxbbgaf


От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію,



ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.

Ти такий самий придатний, як і той хто 25 років пройшов по здоровʼю на військову кафедру. І вимоги до тебе будуть такі , що здоровʼя вистачить
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:30

  Hotab написав:hxbbgaf


Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки,


Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?

Я казав і кажу, що жодної індульгенції у тебе перед охоронцем чи відставним нема. І бути не може. Як і обовʼязків у охоронця іти поперед тебе. Ви обидва однаково придатні (поки не доведено влк інше) і однаково військово зобов’язані. Все! Решта твій страх , який виштовхує поперед себе будь кого.

Я наводив, а про те, що відставники і офіцери не мають воювати, хіба що тільки за восом і званням, та й те, як в 43 не списались, тоді навіть так не мають, вже 2 роки тут постійно торочиш, не будуть навіть вишукувати.
Ну, а у охоронця переді мною має бути, бо він заброньований і бронюють їх все більше, а я ні?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:35

Здорові озброєні лби з муніципальної охорони мають заряджати людям телефони? Це їхнє завдання? А як жили кілька років тому, коли їх взагалі не було? А зараз на кожному кроці стоять, кружляють на крутезних тачілах, на вартість яких можна було б накупити сотні дронів, у комунальних закладах сидять і т.д.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2026 12:37

  Hotab написав:hxbbgaf


От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію,



ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.

Ти такий самий придатний, як і той хто 25 років пройшов по здоровʼю на військову кафедру. І вимоги до тебе будуть такі , що здоровʼя вистачить

Та йди ти. Про вимоги он про наркоманів взагалі нездатних воювати писали, в яких купа хвороб, нема вен, кісток і ломка, яких відправили у Скелю і з першого бою із 8 повернулись 2.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 23071
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2387 раз.
 
Профіль
 
1
