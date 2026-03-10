В Києві на території ТЦК побили жінку-адвоката
Додано: Вів 10 бер, 2026 11:19
А свавілля продовжуються
В Києві на території ТЦК побили жінку-адвоката
Додано: Вів 10 бер, 2026 11:29
hxbbgaf
Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні?
Додано: Вів 10 бер, 2026 11:35
BIGor
Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?
І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?
Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.
Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:15
Ну, в більшості випадків, я не кажу про якихось сторожів чи вахтерів.
Не візьмуть чи в охоронну фірму, чи в ту ж муніципальну охорону (раніше її взагалі не було, а тепер вони мають заряджати людям телефони, вже не знають, чим виправдати таку їх кількість, це вже анекдот) непридатну людину, там передивляться доки, в т.р. і військові, та ще й самі змусять пройти мед. комісію.
Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки, треба набрати їх ще більше, щоб навіщось разом з нескінченною кількістю ментів безперервно намотували кола по місту, коли злочинність майже на нулі.
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:19
hxbbgaf
Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?
Я казав і кажу, що жодної індульгенції у тебе перед охоронцем чи відставним нема. І бути не може. Як і обовʼязків у охоронця іти поперед тебе. Ви обидва однаково придатні (поки не доведено влк інше) і однаково військово зобов’язані. Все! Решта твій страх , який виштовхує поперед себе будь кого.
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:21
В тебе все з ніг на голову. То в мирні часи, коли комісію проходили днями і тижнями, вона була формальною, а зараз, коли людину, схопили, привезли на ДВРЗ, відлупцювали, ніхто і не дивився, поставили підписи за 5 хвилин і все, це справедлива комісія?
Всіх брали? От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію, написали ото, що в мирний час непридатний, і ти думаєш, потім мене б взяли на військову кафедру?
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:28
hxbbgaf
ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.
Ти такий самий придатний, як і той хто 25 років пройшов по здоровʼю на військову кафедру. І вимоги до тебе будуть такі , що здоровʼя вистачить
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:30
Я наводив, а про те, що відставники і офіцери не мають воювати, хіба що тільки за восом і званням, та й те, як в 43 не списались, тоді навіть так не мають, вже 2 роки тут постійно торочиш, не будуть навіть вишукувати.
Ну, а у охоронця переді мною має бути, бо він заброньований і бронюють їх все більше, а я ні?
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:35
Здорові озброєні лби з муніципальної охорони мають заряджати людям телефони? Це їхнє завдання? А як жили кілька років тому, коли їх взагалі не було? А зараз на кожному кроці стоять, кружляють на крутезних тачілах, на вартість яких можна було б накупити сотні дронів, у комунальних закладах сидять і т.д.
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:37
Та йди ти. Про вимоги он про наркоманів взагалі нездатних воювати писали, в яких купа хвороб, нема вен, кісток і ломка, яких відправили у Скелю і з першого бою із 8 повернулись 2.
