#<1 ... 77787980> Додано: Вів 10 бер, 2026 11:19

В Києві на території ТЦК побили жінку-адвоката

В Києві на території ТЦК побили жінку-адвоката

https://ukranews.com/ua/news/1138799-v- ... u-advokata А свавілля продовжуються







Ну, охоронець повністю придатний





Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні?





Те що ви пишете не є правдою.





Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?



І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?



Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.

Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?

І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?

Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.

Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅







Ну, охоронець повністю придатний





Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні? Він проходив ВЛК, чи звідки ти це знаєш? А ти придатний? То чому він має йти, а ти ні?

Ну, в більшості випадків, я не кажу про якихось сторожів чи вахтерів.

Не візьмуть чи в охоронну фірму, чи в ту ж муніципальну охорону (раніше її взагалі не було, а тепер вони мають заряджати людям телефони, вже не знають, чим виправдати таку їх кількість, це вже анекдот) непридатну людину, там передивляться доки, в т.р. і військові, та ще й самі змусять пройти мед. комісію.

Ну, в більшості випадків, я не кажу про якихось сторожів чи вахтерів.

Не візьмуть чи в охоронну фірму, чи в ту ж муніципальну охорону (раніше її взагалі не було, а тепер вони мають заряджати людям телефони, вже не знають, чим виправдати таку їх кількість, це вже анекдот) непридатну людину, там передивляться доки, в т.р. і військові, та ще й самі змусять пройти мед. комісію.

Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки, треба набрати їх ще більше, щоб навіщось разом з нескінченною кількістю ментів безперервно намотували кола по місту, коли злочинність майже на нулі.





Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки,





Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?



Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?

Я казав і кажу, що жодної індульгенції у тебе перед охоронцем чи відставним нема. І бути не може. Як і обовʼязків у охоронця іти поперед тебе. Ви обидва однаково придатні (поки не доведено влк інше) і однаково військово зобов'язані. Все! Решта твій страх , який виштовхує поперед себе будь кого.





Те що ви пишете не є правдою.





Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?



І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?



Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.

Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?

І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?

Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.

Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅

В тебе все з ніг на голову. То в мирні часи, коли комісію проходили днями і тижнями, вона була формальною, а зараз, коли людину, схопили, привезли на ДВРЗ, відлупцювали, ніхто і не дивився, поставили підписи за 5 хвилин і все, це справедлива комісія?

В тебе все з ніг на голову. То в мирні часи, коли комісію проходили днями і тижнями, вона була формальною, а зараз, коли людину, схопили, привезли на ДВРЗ, відлупцювали, ніхто і не дивився, поставили підписи за 5 хвилин і все, це справедлива комісія?

Всіх брали? От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію, написали ото, що в мирний час непридатний, і ти думаєш, потім мене б взяли на військову кафедру?





От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію,







ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.



ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.

Ти такий самий придатний, як і той хто 25 років пройшов по здоровʼю на військову кафедру. І вимоги до тебе будуть такі , що здоровʼя вистачить





Але і ти, і держава вважають, що обмежено придатні мають, а охоронці - ні, навпаки,





Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?



Ти вчергове брешеш без цитат. Я дочекаюсь цитат які я вимагав вище?

Я казав і кажу, що жодної індульгенції у тебе перед охоронцем чи відставним нема. І бути не може. Як і обовʼязків у охоронця іти поперед тебе. Ви обидва однаково придатні (поки не доведено влк інше) і однаково військово зобов'язані. Все! Решта твій страх , який виштовхує поперед себе будь кого.

Я наводив, а про те, що відставники і офіцери не мають воювати, хіба що тільки за восом і званням, та й те, як в 43 не списались, тоді навіть так не мають, вже 2 роки тут постійно торочиш, не будуть навіть вишукувати.

Я наводив, а про те, що відставники і офіцери не мають воювати, хіба що тільки за восом і званням, та й те, як в 43 не списались, тоді навіть так не мають, вже 2 роки тут постійно торочиш, не будуть навіть вишукувати.

Ну, а у охоронця переді мною має бути, бо він заброньований і бронюють їх все більше, а я ні?

Здорові озброєні лби з муніципальної охорони мають заряджати людям телефони? Це їхнє завдання? А як жили кілька років тому, коли їх взагалі не було? А зараз на кожному кроці стоять, кружляють на крутезних тачілах, на вартість яких можна було б накупити сотні дронів, у комунальних закладах сидять і т.д.





От мене майже 2 тижні на початку 2000-х тримали у психушці проходити там кожен день комісію,







ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.



ні, тебе на військову кафедру брати не можна. Але це не означає що ти не можеш мити снаряди, заповнювати журнал, заряджати рації і копати траншеї, як робив це долярчик. Щоб ти когось лопатою під час приступу не прибив, лопату отримаєш не гострену.

Ти такий самий придатний, як і той хто 25 років пройшов по здоровʼю на військову кафедру. І вимоги до тебе будуть такі , що здоровʼя вистачить

Та йди ти. Про вимоги он про наркоманів взагалі нездатних воювати писали, в яких купа хвороб, нема вен, кісток і ломка, яких відправили у Скелю і з першого бою із 8 повернулись 2.

