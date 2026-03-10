|
|
|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 10 бер, 2026 12:44
hxbbgaf
Про вимоги он про наркоманів
Наркоманів беруть тому що не наркомани «абирвалги» переховуються. Це ти винуватий, що їх хапають.
Цікава ситуація.
Флаймани , яким за 50, показують на 25-30 річних, мовляв он їх хапайте я старий.
Абирвалги , які тижнями сиділи в псіхушці, показують на найздоровіших, мовляв «я хворий, а він здоровий, його хапайте».
Але істина інша: не треба ні наймолодші, ні найздоровіші, нема такої вимоги.
Є вимога «достатньо здоровий для конкретної задачі».
Абирвалга стан здоровʼя достатній для виконання завдань на 90% посад в ЗСУ.
Але ж коли Флаймани і вбирвалги показують на будь кого , крім себе , вони ж не про справу і результат переймаються, а щоб мамину царапинку , черешеньку солодку не забрали на війну.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:08
А оті всі категорії, про які я тут зранку і раніше пишу, мільйони тренованих і підготовлених, що не воюють, невинуваті? І влада, яка це все влаштувала і дозволила їм, а хапати вирішила хворих, яка плює на розклади хвороб, на всі закони, Конституцію, конвенції і т.д.. Ну, зрозуміло. Хто всрався? Невістка! Хоча з чого ти взяв, що я переховуюсь, теж незрозуміло.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 23071
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2387 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:11
hxbbgaf
А оті всі категорії, про які я тут зранку і раніше пишу, мільйони тренованих і підготовлених, що не воюють, невинуваті
Я тобі плять всоте пояснюю, що у тебе і у всіх «про які я тут зранку і раніше пишу» абсолютно однакові обовʼязки по захисту держави. Не менші, не більші. Що тобі не доходить?
Чому ти у себе не питаєш і не звинувачуєш себе у втрачених територіях? Тебе теж не втрачає в ЗСУ. Є тисячі посад на яких би ти справився. І це б покращило (хай на грам, але куриця по зернятку) ситуацію. Але ти тут ллєш крокодилячі сльози за долю держави, а сам ні ногою допомогти їй.
Хоча з чого ти взяв, що я переховуюсь, теж незрозуміло.
Ти так само переховуєшся, як оті всі, про яких ти пишеш. Не служиш і придатний - значить переховуєшся. Це ти визначив таку термінологію.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:14
Hotab написав:BIGor
Те що ви пишете не є правдою.
Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?
І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?
Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.
Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅
Не знаю про Ваші комісії, в нас пройти нездоровому було нереально, так само нормативи по спорту доволі жорсткі, 3 км. по тому нормативу я в житті не зміг пробігти. Можливо у вас проходили блатні або за гроші.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10524
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:27
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
Те що ви пишете не є правдою.
Що «неправдою». Паперові вимоги і реальна комісія, як вона є?
І це в 18-20 років . А зараз вони так само здорові, бо це абирвалг у нас застовбив щоб він найхворіший і тепер показує пальцем на інших , а решта всі здорові все життя залишились?
Щоб ти було зрозуміло: комісію на воєнну кафедру не пройти в 18 років треба зуміти.
Проходили її з дуже різним здоровʼям. Зараз всі ці люди ніяк не можна стверджувати що «здорові», чи «здоровіші». Доречі як і «відставними», яких абирвалг записав в здорові по замовчуванню. Така сама комісія, знаю)) . І всі скарги лікарі ігнорили, бо «це ж хоче звільнитись по здоровʼю і отримати компенсацію, точно бреше і косить» 😅😅
Не знаю про Ваші комісії, в нас пройти нездоровому було нереально, так само нормативи по спорту доволі жорсткі, 3 км. по тому нормативу я в житті не зміг пробігти. Можливо у вас проходили блатні або за гроші.
Ось вам відповідь Грок.
Секунд 100 він лопатив, щоб знайти.
В 2000-х роках (і до 2021-го) система військових кафедр в українських вузах (як-от у КПІ, НАУ, ЛНУ імені Франка, Львівському медуніверситеті чи Харківському політеху) була популярним способом для студентів (переважно хлопців) отримати звання офіцера запасу, щоб уникнути строкової служби в армії. Медична комісія (ВЛК – військово-лікарська комісія) була обов’язковою для вступу на кафедру, проходила у військкоматі (нині ТЦК) за місцем реєстрації, і її організовували перед конкурсним відбором. Це не була якась суперскладна процедура, а радше стандартний огляд для визначення придатності до військової служби.
Наскільки ретельно дивилися?
З відгуків на форумах (наприклад, IT-спільноти на DOU.ua, де люди ділилися досвідом 1990–2010-х, бо багато хто з IT пройшов через це в студентські роки), а також з інтерв’ю та загальних описів процесу, комісії були радше формальними, ніж досконалими. Ось ключові моменти реальності:
• Основні перевірки: Дивилися на базові речі – зір, слух, тиск, серце, опорно-руховий апарат, психіку (тести на адекватність). Треба було пройти стандартних лікарів: терапевт, хірург, невропатолог, окуліст, психіатр, нарколог. Якщо були явні проблеми (наприклад, плоскостопість 3-го ступеня, серйозні хвороби серця чи психічні розлади), могли визнати непридатним. Але часто це залежало від конкретного військкомату – в одних були суворіші, в інших “проходили” з дрібними вадами.
• Не дуже глибоко: Багато хто описує огляд як “на око” – без детальних аналізів чи інструментальних досліджень. Наприклад, якщо мав хронічну хворобу (типу варикозу, неврозу чи проблем з хребтом), але вона не була критичною, часто ігнорували або писали “обмежено придатний” (категорія Б), що не заважало вступити на кафедру. В коментарях на форумах згадують, що комісія тривала 10–30 хвилин на людину, і лікарі не заглиблювалися, якщо не було скарг. Один з прикладів з 2000-х: хлопець з поганим зором пройшов, бо “вирішити” можна було за невеликі гроші або через знайомих.
• Формальність і корупція: Це була не “складна” комісія в сенсі жорсткості – радше бюрократична. Багато відгуків вказують на те, що її можна було “обійти” за хабар (від 100–500 доларів у ті роки, залежно від регіону), особливо якщо хотів уникнути або навпаки – пройти з вадами. Для офіцерів запасу (випускників кафедр) повторні комісії при мобілізації (як у 2014–2021) часто були ще формальнішими – іноді взагалі пропускали, як у випадку з людьми, які закінчили кафедру 20–30 років тому. Наприклад, в інтерв’ю на DOU один IT-фахівець (офіцер запасу з кафедри 1990-х) мобілізувався в 2022 без жодної комісії, бо “для офіцерів не роблять”.
• Відмінності за регіонами та вузами: У великих містах (Київ, Львів, Харків) комісії були організованішими, бо вузи мали квоти та конкурс (іноді 2–3 людини на місце). У менших – хаотичніші. Для медичних вузів (як у Львівському медуніверситеті) акцент на фізичну підготовку та психтести, але все одно не “досконало” – більше на витривалість, ніж на глибоку діагностику.
• Наслідки та відгуки: Багато хто йшов на кафедру саме щоб “відкосити” від армії, і комісія не була бар’єром. З негативу: якщо мав серйозні проблеми, міг не пройти, але рідко. Позитив: після кафедри ти офіцер запасу, і в мирний час (до 2014) це давало відстрочку. У 2000-х це було популярно – тисячі студентів проходили, але реальність така, що підготовка (включаючи медогляд) була радянською спадщиною: теорія + мінімум практики, без сучасних стандартів.
Якщо коротко, комісії не були “складними” чи “досконалими” – це була рутина, часто з елементами формалізму та “рішалова”. Якщо в тебе не було критичних хвороб, пройти було реально без проблем. Якщо цікаво про конкретний вуз чи регіон – уточни, можу пошукати більше деталей.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:43
Hotab написав:
Ось вам відповідь Грок
Я вам привів реальну інфо з свого універу. Незнаю, чи проходив грок і як комісії, написано про різне, і про хабарі також.
Він навіть чогось про спортивні нормативі нічого не написав і про прохідний бал, в нас треба будо мати 4,75 з 5,00 за останній рік.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10524
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:44
Ось для абирвалга відповідь від Грок щодо реальної підготовки. Абирвалг же вболіває саме за результат?? Щоб йшли підготовлені воювати.
Ну ось:
У 2000-х – до 2021 року (тобто до повномасштабного вторгнення) рівень підготовки на військових кафедрах в українських вузах був дуже низьким у плані реальної бойової готовності. Це не була повноцінна військова освіта, а радше формальна програма для отримання звання офіцера запасу (лейтенант або молодший лейтенант запасу), щоб уникнути строкової служби.
Основні характеристики підготовки в ті роки
• Обсяг і графік: Зазвичай 2 роки навчання (іноді 1,5–2 роки), заняття 1 день на тиждень (субота або інший день), плюс 30–45-денні навчальні збори влітку після 4-го курсу. Теорія переважала над практикою.
• Програма:
◦ Статути ЗСУ, стройова підготовка, вогнева (АК-74, РПК, гранати – базово, часто без реальних стрільб або з мінімальною кількістю патронів).
◦ Тактика на рівні взводу/роти (на папері), топографія, радіаційний/хімічний захист, основи зв’язку, тилового забезпечення.
◦ Спеціалізація залежно від ВОС (військово-облікової спеціальності) – логістика, фінанси, зв’язок, автомобільна справа тощо. Для більшості – “тилові” або “штабні” спеціальності.
• Якість викладання: Викладачі – переважно офіцери запасу або пенсіонери, часто з радянським досвідом. Багато відгуків (з форумів типу DOU.ua, Reddit, інтерв’ю 2014–2022) описують це як “теорія на папері”, “показуха”, “марширування і зубріння статутів”. Практика була мінімальною: кілька стрільб (9–30 патронів на людину), польові виходи без реальних умов, лазертаг або взагалі симуляція.
• Реальна бойова готовність: Майже нульова для більшості випускників. Вони вміли:
◦ Розібрати/зібрати АК.
◦ Ходити в строю.
◦ Читати карту (базово).
◦ Знати, хто такий командир взводу. Але не вміли вести бій у сучасних умовах, працювати з дронами, РЕБ, тактичною медициною, керувати підрозділом під вогнем, приймати рішення в стресі. Багато хто після кафедри не тримав зброю в руках 10–15 років.
Чи здатні вони були воювати в 2022+?
З досвіду 2022–2025 років (мобілізація офіцерів запасу з кафедр):
• Більшість не була готова без додаткового вишколу. Багато хто потрапляв на посади командирів взводів/рот, але реально вчився вже на війні.
• Позитив: дисципліна, базове розуміння ієрархії, вміння працювати з документами, деякі тилові спеціальності (логістика, фінанси, зв’язок) давали перевагу.
• Негатив: величезний відсоток “відкосників” (закінчували кафедру саме щоб не служити), низька мотивація, відсутність бойового досвіду. Багато історій на DOU: “закінчив кафедру 15 років тому, отримав звання – і ось мене мобілізували, а я нічого не пам’ятаю/не вмію”.
• Після 2014 року (АТО/ООС) деякі кафедри трохи посилили програму, але до 2021 це все ще залишалося формальністю для більшості.
Якщо коротко: у 2000–2021 роках військова кафедра давала звання і “відмазку” від строкової, але не робила людину здатною воювати без серйозного донавчання. Ті, хто реально воював добре – або мали особисту мотивацію вчитися самостійно, або пройшли додаткові курси (Prometheus, “Вишкіл капітанів”, волонтерські вишколи тощо) вже під час війни.
Якщо ти про конкретну спеціальність, вуз чи період – уточни, можу дати більш точні деталі.
І не треба тут розказувати «хто їм винуватий». Бо я так можу теж абирвалгу розказати, хто йому винуватий що він по 2 тижні в психушку проводить. То його проблема.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:46
BIGor
Він навіть чогось про спортивні нормативі нічого не написав і про прохідний бал, в нас треба будо мати 4,75 з 5,00 за останній рік.
А я його і не питав про це. Бо це не має жодного значення для того щоб служити чи не служити зараз.
Вундеркінди в армії необовʼязково щоб були всі. Долярчик довів, що дурненький навіть легко справиться.
А спортивні досягнення «колись» не мають жодного значення зараз. Часто навіть навпаки, спортивні травми даються взнаки.
Отже, висновок:
Нічого ті «випускники» не здоровіші, не підготовленііші. Абирвалги таку підготовку за 2 обовʼязкові місяці отримають , навіть кращу!
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
Додано: Вів 10 бер, 2026 13:55
Hotab написав:BIGor
Він навіть чогось про спортивні нормативі нічого не написав і про прохідний бал, в нас треба будо мати 4,75 з 5,00 за останній рік.
А я його і не питав про це. Бо це не має жодного значення для того щоб служити чи не служити зараз.
Вундеркінди в армії необовʼязково щоб були всі. Долярчик довів, що дурненький навіть легко справиться.
А спортивні досягнення «колись» не мають жодного значення зараз. Часто навіть навпаки, спортивні травми даються взнаки.
Отже, висновок:
Нічого ті «випускники» не здоровіші, не підготовленііші. Абирвалги таку підготовку за 2 обовʼязкові місяці отримають , навіть кращу!
Ну виходить по вашему воювати мають ті хто хворі, неспортивні і ніколи не були дотичні до війська. Десь воно зараз так і є, тому і такі пройопи людей і територій.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10524
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1498 раз.
- Подякували: 1910 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 10 бер, 2026 14:13
BIGor
ну виходить
по вашему воювати мають ті хто хворі, неспортивні і ніколи не були дотичні до війська.
Ні, не виходить такого «по моєму». Ви свідомо брешете і перекручуєте. І я це вказав вам і абирвалгу вже кілька разів.
«По моєму» виходить , що абирвалги ніяк не хворіші і ніяк не найменш підготовленіші. Вони такі самі!
. Тобто само придатні по здоровʼю, і так само не підготовлені. Тому так само проходять спочатку обовʼязкову підготовку.
тому і такі про.... людей і територій.
Ні , про.. тому, що ні ви, ні абирвал, ні випускники воєнних кафедр однаково не хочуть
воювати. Причина не в комусь конкретно, нема якихось винуватих категорій. Всі однаково винуваті. Всі однаково зобовʼязані, не менше ні більше, і всі однаково не хочуть.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 18095
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 2590 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
8
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|