hxbbgaf
Це тобі нагадування, що краще брехати лише те, що міг би сказати в обличчя і обґрунтувати , коли ловлять за язик. . Інтернет не є повністю безпекою. Не треба думати, що модна вічно нести брехню і наклепи і ніколи не доведеться відповісти.
Додано: Нед 29 бер, 2026 11:26
hxbbgaf
Додано: Нед 29 бер, 2026 11:41
Додано: Нед 29 бер, 2026 12:18
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Все ця чергова простиня маячні, яку повторюєш як папуга. Це ти закликаєш хапати хворих і використовувати мобілізацію як покарання їм за те, що вони хворі, і виправдовуєш свавілля (б'ють тільки вільнолюдей за те, що вони кажуть про свої права, чи не ти це цитував і палко підтримував тут тиждень тому) при цьому сам не йдеш, а я просто кажу, що треба мобілізувати силовиків, охоронців, молодих відставників, офіцерів, биків з тилових частин відправити на фронт. І не так, щоб 1 із 40. Цілком логічно, бо це найбільш боєздатні категорії, яким чомусь дозволили не воювати, коли хапають хворих людей.[/quote]Знову брехня, брехня і брехня і звісно без жодних доказів.
"А я просто кажу, що треба мобілізувати силовиків, охоронців, молодих відставників, офіцерів, биків з тилових частин відправити на фронт". Яке в тебе право когось кудись відправляти? Якого біса ти не за себе говориш, а вказуєш, кого замість тебе мають відправити на фронт? Чим ти особливіший будь-кого з них?
Додано: Нед 29 бер, 2026 12:23
