Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:38

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Це бла-бла. Все одно ж проходили. І як на папері, то хіба що за хабарі.

Ти дебіл?? Я 5 раз розповів:
«скарги є?»
«Нема»
«Наступний. Книжку тобі винесуть».

Я апріорі маю тобі вірити. Навіть в воєнкоматі до війни були нормальні огляди, навіть до 24-го року, потім почалось свавілля імені Сирського. Я на початку 2000-го проходив огляд цілий день, потім ще 2 тижні на стаціонарі обстеження.

Ти «апріорі» питай у людей що служили.


Навіть в воєнкоматі до війни були нормальні огляди. Списати людину по здоровʼю - це йому випрати від держави . У них пряма вказівка не списувати по здоровʼю . Хай йде по закінченню контракту.


Тобі хворенькому не давали списатись по липовим хворобам.
Тобі досі не дійшло, що військові медичні комісії не шукають хвороби, а роблять «здоровими» тих хто хоче косити. Бо хто хоче косити - має платити.
А інтересу виявляти хвороби нема жодного
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 05 кві, 2026 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:42

Якби не давали списатись, то відразу написали б здоров
Так не напишуть, бо надто очевидно що нездоровий.
Але напишуть так, що служити ти будеш 😅😅
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 19:18

Он, ще один депутант строїть із себе патріота і переймається ухилянтством, підтримує незаконні дії ТЦКшників, каже, що 70% з них (кожен раз різна цифра) воювали, коли он нещодавно в Одесі після побиття ТЦКшниками ветерана перевірили і не знайшли серед них жодного воювавшого, і т.д.
Цимбалюк отой, Юлькін. А у самого син замість того, щоб воювати, краде мільярдами і мародерить!
Віталій Цимбалюк, який отримав від Держбюро розслідувань підозру у справі щодо закупівлі телефонів на майже 19 млн грн
Ну, написали, що в мирний час не довелось би точно. Знали, що буде війна?
І взагалі, якщо ти згоден, що в нас тотальна корупція, то чому в тебе весь час винні абирвалги і жодного разу силовики, чинуші, влада? Пригодований пропагандист?
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом

Коли ветеран повертався з магазину додому, на протезі зламався куксоприймач. Після падіння він не міг підвестися

Ветерану війни, у якого пізно ввечері на вулиці зламався протез, у поліції відмовили у допомозі, заявивши, що це «не таксі».

https://www.facebook.com/yarhrubych/pos ... yXfiL1oszl
hxbbgaf

взагалі, якщо ти згоден, що в нас тотальна корупція


В якому місці я виказав таку згоду? :lol:
А винуваті в ній всі, і абирвалги що дають, і клерки що беруть.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 19:32

Я нікому нічого не давав ніколи. І взагалі, закордоном чомусь наші люди хабарів не дають. Не тому що не беруть? Риба гниє з голови.
  Hotab написав:hxbbgaf



Так взяли у військовий навчальний заклад, без перевірки


Ні, в 16 всіх перевіряли. Але ж зараз наймолодшому пенсу за вислугою років (а не інвалідність) 48 років . Тобто 30 років вони накоплювали болячки без по суті перевірок. Точно вони по замовчуванню «здорові і перевірені»?
Ні. Вони середньостатистичні, як і всі інші 50-річні люди.

Та всего 48 и выкормленные и одетые и обеспеченные жильём и пенсией втрое от моей тёщи(35 лет пахала на коксохиме) за мои налоги - это просто готовый штрафбатовский отряд "Последнее боевое жареное мясо"
Хоть сейчас их и тебю в 45 в последний штурм высоты под Мирноградом с одним калашом на троих, а чтоб бЁгли быстрее - подогнать белым фосфором и огнемётами.
Вон два моих другана детства 73го и 74г.р. отбегали там своё и в могиле с прошлого года.
Принимали их на улице без вопросов о здоровье и болячках и лечили только в учебке от пневмонии.
За возрастные болячки в 51-52года твари на ВЛК даже не заикались.
8-10месяцев - и в гроб. Проверено.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 05 кві, 2026 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 19:38

Ти надто складні речі намагаєшся охопити.
Тобі треба з бази починати. В якій ти досі плаваєш. Оту всю маячню з голови викинути. Про «43 роки», «здорових»,» навчених» «вони повинні, а я ні».


Вон два моих другана детства 73го и 74г.р.


А лейтенант барабащов , вгодований, 118 кг , навчений , і не дійшов досі до фронту. Бач, абирвалг.
