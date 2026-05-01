Додано: Чет 30 кві, 2026 23:15

А я вважаю, що офіцери всі теж мають бути викликані (а не тільки обмежено придатні), може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис., які відчувають себе цапами відбувайлами, коли все забито круттими джипами більше ніж до війни і в кожному бик із ксівою Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.