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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:33

ТЦКшники знову вбили людину, в Краматорську?
https://www.facebook.com/gromimorg/posts/%EF%B8%8F-у-краматорську-зафіксовано-випадок-можливого-побиття-чоловіка-співробітниками-/1556682065817589/
В каментах пишуть, що постраждалий помер.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:58

Офіцери-командири знову кинули бійців?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2026 23:30

ТЦКшники покалічили дитину!
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:37

Нарешті, хтось заговорить за те, як в БСП знущаються з людей?
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:44

Про загибель людини в Краматорську
https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramat ... ki-do-ttsk
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 10:45

Соломка про загибель солдатів від голоду:
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2026 11:05

Бугаї хапають доходяг, он на мотильку людина важить 44.5 кг (однозначна повна непридатність, але все одно повезли на полігон), розповідає, як його крутили бугаї, як бачив купу побитих людей в крові і порваній одежі, яких тягли силою, і перетворили його любов до Батьківщини на попіл.
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То навіщо нам тоді "правоохоронці", як права скасовано?
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 22:10

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Hotab
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  #<1 ... 146147148149
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