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Южаніна: кожен силовик має повоювати
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Додано: Сер 03 чер, 2026 10:45
Hotab написав:
Абирвалга бусікнули? 😅
Чи зрозумів що все одно ніхто не читає.
Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти. Підтримаєш ідеї гелінтвагенського "обмуцмена" з закордонним сином мільярдером, будеш записувати людей на "чорних дошках"?
«За це я воював?»: історії ветеранів, які постраждали від ТЦКhttps://nova.net.ua/za-cze-ya-voyuvav-i ... -vid-tczk/
Тим часом ТЦКшники відлупцювали діда:https://www.youtube.com/watch?v=qNaZG0itLno&t=9s
Викинули закатованого на свалці як сміття.https://www.youtube.com/watch?v=4Bejd7KaLR8
Зламали паркан.https://www.youtube.com/shorts/9Epggs2cYXo
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:20
hxbbgaf
Все не дочекаєшся. Замість того, щоб самому піти.
Канєш не дочекаюсь, адже ти справочку освіжив, і тому не захищав, не захищаєш і не збираєшся .
«Піти самому» на відміну від тебе вже було.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 03 чер, 2026 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 12:26
Вже було, то в 22-му вже відзахищався? Ти дизертир? Чи ти поранений? Чого не воюєш?
Он дунда кучмин родич теж хоче, щоб ТЦК всіх хапало і лупцювало, а сам всіх родичів повивозив закордон.https://antikor.ua/articles/756782-rods ... mi_ukrainy
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:18
hxbbgaf
Вже було, то в 22-му вже відзахищався?
А у тебе було щоб питати, свинота?
Ти дизертир? Чи ти поранений? Чого не воюєш?
А ти?
Он дунда кучмин родич теж хоче
Взагалі пох.
То ти коли хоч рік відвоюєш?
Через рік по своїй справочці дебіла звільнишся..
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Додано: Чет 04 чер, 2026 00:11
Короче, ясно, дезертир
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Додано: Чет 04 чер, 2026 00:45
"Війна для бідних": офіцер ЗСУ вибухнув гнівом через вибірковість ТЦК
Офіцер розповів, як представники ТЦК ігнорують людей на елітних авто, натомість зупиняючи пересічних громадян.https://tsn.ua/ukrayina/viyna-dlia-bidn ... t=12174099
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