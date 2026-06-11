hxbbgaf Ти просто не заходь туди як в ТЦК, з слюнями на підборідді, розмахуючи довідкою що багато років по псих.лікарням. Дивись і візьмуть. А бажаючих може бути і не дуже багато, бо зп (гіпотетично) до тисячі доларів, а для Києва більшість хоче більше. Проте з бронюванням же!! То що, спробуєш?
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення окладів поліцейським
А військовим, які воюють з озброєним до зубів ворогом, не підвищують 3 роки. А ментам того року підвищили і знов? Ця влада боїться свого народу більше, ніж зовнішнього агресора. Он відео бачили, як 30 поліцейських 1 хворого хапають. https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY За даними вікіпедії, в нас 356 на 100 тис. населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_кількістю_поліціянтів Не знаю жодного знайомого, кому вони б допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
hxbbgaf звертався ? Будеш збирати дрони? Бо оце все «за вухо на чисту воду всіх негідників» без сумніву важлива місія, але на якусь більш осяжну допомогу воюючій державі ти здатний? Волонтер ти міг би бути, тебе ж не можуть схопити ТЦК-ники. Може ти в світлу працюючи відраховуєш тисяч 50 податків щомісяця? Донати може тисяч 20-30 щомісяця , якщо працюєш в сіру?? Я таких патріотичних відчайдух не так багато в житті зустрічав. Ладно ти воювати непридатний по влк, але ж є інші дії , які були б корисні для воюючої держави??