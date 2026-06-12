Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:57

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ТЦК УТРИМУВАЛИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ — ЛУБІНЕЦЬУ Тернопільському ТЦК та СП утримують людей з інвалідністю та психічними розладами. Це з’ясувалося під час моніторингового візиту туди, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.«Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні — вона була потрібна ще вчора. І це не популістські заяви чи абстрактні розмови про зміни. Це висновки людей, які побачили ситуацію, пов’язану із бусифікацією на власні очі. Завдяки втручанню нашої команди було негайно звільнено п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації», — додав Лубінець.Коли представники омбудсмена приїхали в Тернопільський ТЦК, там утримували близько 28 людей. З них 17 у письмовому вигляді звернулися до Лубінця зі скаргами щодо можливого порушення їхніх прав.Омбудсмен розповів, що на місці його представники побачили п’яного наглядача за мобілізованими. За словами Лубінця, рівень алкоголю того в крові у сім разів перевищував допустиму норму.Від утримуваних у ТЦК людей представники омбудсмена дізналися про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії. Все це задокументували та повідомили про порушення керівництву.«Найпоказовіше у цій ситуації те, що за результатами втручання команда Офісу Омбудсмана звільнила п’ятьох людей. Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року. За результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому», — додав Лубінець.Нагадаємо, 4 червня отримали підозри у катуванні військовозобов’язаних посадовці Ужгородського РТЦК та СП. Зокрема, у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі підозрюється начальник групи військового обліку та т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП.а це — штурмовики, яких незаконно утримували в тернопільському центрі катування:Схоже на рекет