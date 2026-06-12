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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:18

hxbbgaf
Ти просто не заходь туди як в ТЦК, з слюнями на підборідді, розмахуючи довідкою що багато років по псих.лікарням.
Дивись і візьмуть. А бажаючих може бути і не дуже багато, бо зп (гіпотетично) до тисячі доларів, а для Києва більшість хоче більше. Проте з бронюванням же!! То що, спробуєш?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:39

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про підвищення окладів поліцейським
Зображення

А військовим, які воюють з озброєним до зубів ворогом, не підвищують 3 роки. А ментам того року підвищили і знов? Ця влада боїться свого народу більше, ніж зовнішнього агресора.
Он відео бачили, як 30 поліцейських 1 хворого хапають.
https://www.youtube.com/watch?v=fcNfKqSMDnY
За даними вікіпедії, в нас 356 на 100 тис. населення, а середня по світу 165, а як врахувати набори останнього часу, 10 млн. виїхавших, відняти окуповані території і додати муніципальну охорону, міську варту і венбест з правом патрулюванням, вийде різниця в 5 разів.
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Список_країн_за_кількістю_поліціянтів
Не знаю жодного знайомого, кому вони б допомогли, навіть заяви не реєструють, зайняті охороною корупційних дуп. Могли б воювати хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 12:54

hxbbgaf звертався ? Будеш збирати дрони?
Бо оце все «за вухо на чисту воду всіх негідників» без сумніву важлива місія, але на якусь більш осяжну допомогу воюючій державі ти здатний? Волонтер ти міг би бути, тебе ж не можуть схопити ТЦК-ники.
Може ти в світлу працюючи відраховуєш тисяч 50 податків щомісяця? Донати може тисяч 20-30 щомісяця , якщо працюєш в сіру?? Я таких патріотичних відчайдух не так багато в житті зустрічав. Ладно ти воювати непридатний по влк, але ж є інші дії , які були б корисні для воюючої держави??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 16:33

У скандальній лікарні в Києві помер військовий: волонтери звинувачують медиків у халатності
https://life.pravda.com.ua/society/u-ki ... /index.amp
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2026 23:32

  hxbbgaf написав:У скандальній лікарні в Києві помер військовий: волонтери звинувачують медиків у халатності
https://life.pravda.com.ua/society/u-ki ... /index.amp

Так скільки сьогодні дронів зібрав?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 22:57

Кажуть, ТЦКшники били ветерана без ніг з жахливою жорстокістю!
https://www.facebook.com/groups/3133053 ... 940661984/
Це не вкладається в голові, здається, в командуванні диверсанти, які наказують таке робити!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2026 23:16

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

А що кажуть про кількість зібраних абирвалгом дронів?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:24

На Волині працівники ТЦК переїхали чоловіка
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 20:57

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ТЦК УТРИМУВАЛИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ — ЛУБІНЕЦЬ

У Тернопільському ТЦК та СП утримують людей з інвалідністю та психічними розладами. Це з’ясувалося під час моніторингового візиту туди, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це чергова ситуація, яка показує: реформа мобілізації потрібна не завтра і не сьогодні — вона була потрібна ще вчора. І це не популістські заяви чи абстрактні розмови про зміни. Це висновки людей, які побачили ситуацію, пов’язану із бусифікацією на власні очі. Завдяки втручанню нашої команди було негайно звільнено п’ятьох людей, які не підлягали мобілізації», — додав Лубінець.

Коли представники омбудсмена приїхали в Тернопільський ТЦК, там утримували близько 28 людей. З них 17 у письмовому вигляді звернулися до Лубінця зі скаргами щодо можливого порушення їхніх прав.

Омбудсмен розповів, що на місці його представники побачили п’яного наглядача за мобілізованими. За словами Лубінця, рівень алкоголю того в крові у сім разів перевищував допустиму норму.

Від утримуваних у ТЦК людей представники омбудсмена дізналися про можливі порушення під час мобілізації, неналежне оформлення документів та недотримання вимог під час проходження військово-лікарської комісії. Все це задокументували та повідомили про порушення керівництву.

«Найпоказовіше у цій ситуації те, що за результатами втручання команда Офісу Омбудсмана звільнила п’ятьох людей. Їх відпустили з приміщення ТЦК та СП, а до їхніх військово-облікових даних внесли відповідні зміни щодо зняття з військового обліку. Серед них — чоловік із довічною інвалідністю II групи з дитинства, двоє людей із психічними розладами (з етичних міркувань не розголошую діагнози), а також двоє чоловіків, яким до досягнення 60-річного віку залишилося близько пів року. За результатами перевірки офіційно підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень і недопущення подібних випадків у майбутньому», — додав Лубінець.

Нагадаємо, 4 червня отримали підозри у катуванні військовозобов’язаних посадовці Ужгородського РТЦК та СП. Зокрема, у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі підозрюється начальник групи військового обліку та т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП.

а це — штурмовики, яких незаконно утримували в тернопільському центрі катування:
https://zn.ua/img/article/6859/71_main-v1781269768.webp
Схоже на рекет
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