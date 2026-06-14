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Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:24
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Та ніхто ці простирадла не читає.. ти спитав за працевлаштування по збірці дронів? Скільки ти будеш непотрібом, яким вказує хто має замість себе воювати? Може час показати позитивний приклад ?
Додано: Нед 14 чер, 2026 10:31
ТЦКшники закатували до смерті людину на Закарпатті!
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:45
Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати
Волосся стине в жилах!
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