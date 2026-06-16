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Южаніна: кожен
силовик має повоювати

Южаніна: кожен силовик має повоювати
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  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:24

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Та ніхто ці простирадла не читає.. ти спитав за працевлаштування по збірці дронів? Скільки ти будеш ..., яким вказує хто має замість себе воювати? Може час показати позитивний приклад ?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 10:31

ТЦКшники закатували до смерті людину на Закарпатті!
https://antikor.info/articles/844337-tr ... j_muhchina
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:12

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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 20:45

Re: Южаніна: кожен силовик має повоювати

Волосся стине в жилах!
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2026 21:09

  Faceless написав:Волосся стине в жилах!

І це ще відео не відкривали..
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 08:46

в Києві конфлікт із ТЦК переріс у вуличний бунт
https://kievnews.net/kiev/troyeshhina-p ... hnij-bunt/
Повстання на Троєщині:
https://www.instagram.com/reel/DZlCpsDI6T9/
От що пише родичка постраждалого.
just_sweet_j
6 ч.
Це чоловік моєї сестри. Вони були з дітьми в машині. Поліцейські били машину руками, зброєю, виламували двері, били по склу, викручували руки та наставляли зброю на дітей, коли вони чіплялись за батька, якого поліціянти силою витягнули з машини! Його кинули на землю, наділи кайданки й таскали по асфальту намагаючись запхати в різні патрульні авто! У нього повністю розірваний одяг, йшла кров. Старша донька тримала на руках, бо не зрозуміло звідки кров. Поліціянти почали відтягувати її, залили очі балончиком. Дитина нічого не бачила і впала. Сестру, коли вона відкрила двері зі своєї сторони, інший поліціянт висмикнув за руку з машини, штовхнув на землю, погрожував автоматом, казав «я зараз стріляти буду» потім хотів задути балончиком, сестра благала не робити цього, адже в неї важкий ступінь астми.
Чоловіка не відвезли до лікарні, повезли в Дарницьке РТЦК. Сестра наразі в лікарні з дітьми, у молодшої розрив звʼязок через те, що поліціянт скрутив їй руку, у старшої численні забої. Всі побої фіксуються зараз в лікарні. Що з чоловіком сестри невідомо. Прошу максимального розголосу 🙏
Також, буду вдячна за будь-який відеоматеріал у свідків цього неймовірного жаху!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 09:27

Взагалі, щось тут як завжди не те з версією поліції, я не думаю, що стільки людей захищали б зухвалого порушника, який заклеїв номери і їздив по тротуару. Хоча, якщо правда, то за таке треба позбавляти прав (про це ніякі коментатори не пишуть). А ТЦК тут, взагалі, мав би бути ні до чого.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2026 23:23

Катівня ТЦК в Одесі.
https://www.facebook.com/watch/?v=1368274811886204
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 09:22

hxbbgaf

А держава існує на наші податки,


Отут детальніше будь ласка.
Можна ОК-7 без особистих даних?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 10:47

  Hotab написав:hxbbgaf

А держава існує на наші податки,


Отут детальніше будь ласка.
Можна ОК-7 без особистих даних?

А ще що? Довідку йти брати спеціально для тебе? Ти, мабуть, свою вже взяв і виклав?
До речі, це совок в голові, вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки - і зарплати, і податки і все решта. ПДВ напряму йде зі всіх товарів, навіть в чеку пишуть. Тому податки сплачують всі. А гроші з них ідуть бюджетникам.
hxbbgaf
 
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