а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. потом Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.
Schmit написав:Куди ви людей діваєте? Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця. Чи така ж математика, як з фламінгами?
Приходь, дізнаєшся. Я от їздив на позицію пілотом. При чому: а) це не входить до моїх посадових обовязків б) не можу нормально ходити
Дуже "приваблива" пропозиція, особливо на фоні зарплат військових в 20к, особливо для людей, яким в місяць по кредиту потрібно повертати в рази більше (сплата кредиту - також обов'язок, який ніхто не відміняв бо стан війни не введений). А в поєднанні з інформацією про недостатність 30к мобілізованих на місяць - взагалі виглядає як запрошення у..........
Banderlog написав:
Schmit написав:Чи така ж математика, як з фламінгами?
а ви як гадаєте? Куди люди діваються? Я підкажу, добряча частка свіжомобілізованих тікає в сзч за перший місяць. Ви не повірите но це тіж люди що тікали від тцк 4,5 роки. потом Ще якась частина тікає з тих що вже давно служать, а іще є вбиті, скалічені і ті хто списується по здоровю та інших причинах.
Schmit написав:Ще раз для "г***" Кількість СЗЧ в Силах Оборони – 200 тисяч. Це заявив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров Як можна так не поважати свого профільного міністра?
Ти не повіриш. Можна не поважати профільного міністра, головнокомандуючого, верховного головнокомандуючого і різних му*** з форума. Якщо ти хоч довести комусь, що політики брешуть - то це очевидно всім крім геть тупих. І те, що ти це розумієш, не робить тебе розумним. І це не робить твоє ухилянство нормою. Ти не перестаєш бути г*** від того, що хтось інший ще більший г***, розумієш це?