ще що? Довідку йти брати спеціально для тебе?
Нічого. Тілько ок-7
В дії, 1 хвилина ділов.
вважати, що податки сплачуються тільки з зарплат. Які б були ті зарплати і скільки, якби ніхто нічого не купляв? Взагалі-то, все йде з виручки
Ну то так і скажи що не платиш, а то починаєш тут
Я таких як ти наскрізь бачу: якщо починає розказувати що когось утримує податками, то 1000% не платит іх. І ПДВ теж, бо купує все в переходах та на лотках «у бабок», яких ясна справа «чіпати не треба», як і піідзаборні нелегальні заправки. Але це вже не про тебе