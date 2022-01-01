RaifHelp написав:Holden Добрий день! Щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалась, та за всі незручності, які Вам довелося пережити.
Розуміємо, наскільки це чутливо, коли мова йде про Ваші кошти, особливо напередодні вихідних. Раді повідомити, що сума вже зарахована на рахунок.
Дякуємо Вам за терпіння та за те, що залишалися з нами на зв’язку - для нас було дуже важливо якнайшвидше вирішити це питання. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання - з радістю допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.
Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.