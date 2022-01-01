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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк

Райффайзен Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Райффайзен Банк 3.2 5 53
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
17
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
12
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2026 17:52

  RaifHelp написав:Holden Добрий день! Щиро перепрошуємо за ситуацію, що склалась, та за всі незручності, які Вам довелося пережити.
Розуміємо, наскільки це чутливо, коли мова йде про Ваші кошти, особливо напередодні вихідних. Раді повідомити, що сума вже зарахована на рахунок.
Дякуємо Вам за терпіння та за те, що залишалися з нами на зв’язку - для нас було дуже важливо якнайшвидше вирішити це питання. Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання - з радістю допоможемо.
З повагою і турботою, фахівець Оля.

Так, сума зарахована авансом до інкасації банкомату, сподіваюсь, вона там і залишиться.
Holden
 
Повідомлень: 114
З нами з: 30.11.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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